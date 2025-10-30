HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Sociedad

Tráiler se vuelca en la variante de Pasamayo y queda al borde del abismo: accidente causa gran congestión vehicular

El incidente generó tráfico en la zona, con desvíos obligados. Las causas del accidente, que se investiga, podrían incluir exceso de velocidad y mala maniobra del conductor.

Tráiler se desvía en Pasamayo y queda al borde del abismo. Foto: difusión
Tráiler se desvía en Pasamayo y queda al borde del abismo. Foto: difusión | difusión

En horas de la mañana del jueves 30 de octubre, un aparatoso accidente de tránsito alarmó a los conductores que circulaban por la variante de Pasamayo, en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral. Un tráiler que transportaba carga pesada terminó volcado en medio de la vía, luego de que un camión impactara contra el contenedor que se había desprendido a la altura del kilómetro 16 del serpentinado tramo norte.

Hasta el momento, las causas del accidente permanecen bajo investigación. No obstante, se presume que el exceso de velocidad y una mala maniobra del conductor habrían sido los factores determinantes. Ambos choferes involucrados fueron intervenidos por la PNP para brindar sus declaraciones y esclarecer las circunstancias del siniestro.

Tráiler quedó al borde del abismo en Pasamayo

El vehículo de carga pesada terminó al filo del precipicio. Según las primeras versiones, el conductor logró salvarse de caer al vacío gracias a la rápida reacción de otros choferes, quienes descendieron de sus unidades para ayudarlo y alertar a las autoridades. Poco después, equipos de rescate y personal de Norvial llegaron al lugar para asegurar la zona y proceder con el retiro del tráiler siniestrado.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) también se hicieron presentes para controlar el tránsito y evitar mayores incidentes, mientras se realizaban las labores de remoción.

Congestión vehicular y desvíos en la zona

El accidente provocó una fuerte congestión vehicular en el Serpentín de Pasamayo, una vía conocida por sus curvas cerradas y su alto riesgo. Debido al bloqueo, los vehículos que se dirigían hacia el norte tuvieron que desviarse por rutas alternas hasta que se restableció el tránsito. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad ni víctimas mortales.

