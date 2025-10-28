HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores
Sociedad

Bus 'Línea A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan tráfico hacia Puente Nuevo

El accidente ocasionó congestión vehicular en dirección hacia Puente Nuevo. Aún no hay presencia de ambulancias o el cuerpo de bomberos en esa zona de El Agustino.

Accidente en El Agustino.
Reportan que al menos diez personas estarían heridas tras un accidente en la intersección de las avenidas Ferrocarril y Mariátegui, en el distrito de El Agustino. En el choque estuvieron involucrados un tren, un bus y un vehículo menor. Testigos aseguran que la unidad de transporte público invadió la vía férrea.

Los vecinos de la zona aseguran que el bus de la “Línea A” no respetó las sirenas del tren, lo que ocasionó la colisión entre el vehículo de transporte público y el Ferrocarril Andino.

lr.pe

Accidente en El Agustino

Las imágenes de los videos que circulan en las redes sociales, muestran que el tren colisionó en la parte derecha del bus de transporte público. Además, se reportó que un vehículo menor también se vio perjudicado, chocando en el otro lado del mismo bus.

Accidente en El Agustino. Foto: difusión

El choque ocasionó que la intersección de las avenidas Ferrocarril y Mariátegui se encuentre congestionada con destino a Puente Nuevo, impidiendo el paso de otros vehículos con destino a Puente Nuevo.

Noticia en desarrollo

