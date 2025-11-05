HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Con marcha exigen justicia para madre que murió embestida por taxista en Chiclayo

Fátima González falleció en el distrito de Reque, mientras paseaba con sus mascotas. Pese a que no la auxilió, el conductor quedó libre.


Familiares caminaron por las calles de Reque exigiendo justicia.
Familiares caminaron por las calles de Reque exigiendo justicia. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: cortesía.

Dos semanas han pasado desde Fátima González Chavesta perdió la vida al ser embestida por el vehículo conducido por Willian Velásquez Armijos en el distrito de Reque, en Chiclayo; siendo este último liberado poco después. Este miércoles 5 de noviembre, familiares, amigos y vecinos salieron a marchar para rechazar la actuación de la Fiscalía y pedir una sanción ejemplar para el responsable.

El hecho de que a Velásquez Armijos se le haya dictado prisión suspendida tras acogerse a la figura de la terminación anticipada y con ello haya evitado ir a la cárcel, ha generado amplia indignación en el entorno cercano a la víctima, que aún llora su repentina partida. La muerte alcanzó a Gonzáles Chavesta la madrugada del 25 de octubre cuando se dirigía a su centro de labores en Reque.

Movilización y plantón

Con carteles en mano, parientes y amigos caminaron por las principales calles y avenidas del distrito de Reque para exigir una nueva investigación y que Velásquez Armijos sea sancionado severamente por arrebatarle la vida a la joven madre. Posteriormente, los manifestantes realizaron un plantón en la sede provincial del Ministerio Público en el distrito de La Victoria.

Juez dictó prisión suspendida al responsable tras acogerse a la terminación anticipada. Foto: cortesía.<br><br>

Juez dictó prisión suspendida al responsable tras acogerse a la terminación anticipada. Foto: cortesía.

"No es posible que haya matado a mi hermana, se haya fugado y quede libre. Exigimos justicia para Fátima, por sus hijos", declaró la hermana de la fallecida.

Sábado trágico

Aquella madrugada, Velásquez Armijos, al mando de su taxi, embistió violentamente a Gonzáles Chavesta que caminaba por la vereda junto a sus mascotas. Lejos de auxiliar a la madre, el sujeto huyó, siendo capturado por la Policía Nacional horas después en su domicilio. El vehículo lo había guardado en una cochera.

