Con marcha exigen justicia para madre que murió embestida por taxista en Chiclayo

Familiares caminaron por las calles de Reque exigiendo justicia. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: cortesía.

Familiares caminaron por las calles de Reque exigiendo justicia. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: cortesía.

Dos semanas han pasado desde Fátima González Chavesta perdió la vida al ser embestida por el vehículo conducido por Willian Velásquez Armijos en el distrito de Reque, en Chiclayo; siendo este último liberado poco después. Este miércoles 5 de noviembre, familiares, amigos y vecinos salieron a marchar para rechazar la actuación de la Fiscalía y pedir una sanción ejemplar para el responsable.

El hecho de que a Velásquez Armijos se le haya dictado prisión suspendida tras acogerse a la figura de la terminación anticipada y con ello haya evitado ir a la cárcel, ha generado amplia indignación en el entorno cercano a la víctima, que aún llora su repentina partida. La muerte alcanzó a Gonzáles Chavesta la madrugada del 25 de octubre cuando se dirigía a su centro de labores en Reque.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Delincuente fallece al verse acorralado por PNP durante intento de asalto a sede de Caja Piura en Lambayeque

Movilización y plantón

Con carteles en mano, parientes y amigos caminaron por las principales calles y avenidas del distrito de Reque para exigir una nueva investigación y que Velásquez Armijos sea sancionado severamente por arrebatarle la vida a la joven madre. Posteriormente, los manifestantes realizaron un plantón en la sede provincial del Ministerio Público en el distrito de La Victoria.

Juez dictó prisión suspendida al responsable tras acogerse a la terminación anticipada. Foto: cortesía.





"No es posible que haya matado a mi hermana, se haya fugado y quede libre. Exigimos justicia para Fátima, por sus hijos", declaró la hermana de la fallecida.

Sábado trágico

Aquella madrugada, Velásquez Armijos, al mando de su taxi, embistió violentamente a Gonzáles Chavesta que caminaba por la vereda junto a sus mascotas. Lejos de auxiliar a la madre, el sujeto huyó, siendo capturado por la Policía Nacional horas después en su domicilio. El vehículo lo había guardado en una cochera.