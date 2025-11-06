Explosión en base naval de Iquitos deja tres marinos heridos durante ensayos por aniversario de la Infantería de Marina
Los tres efectivos heridos han sido evacuados al Hospital de EsSalud de Iquitos y a la Clínica Naval. Uno de ellos presenta graves quemaduras en las manos.
- De norte a sur con un solo pasaje: Metropolitano permite viajar de Carabayllo a Villa El Salvador con S/3.50
- Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento
Tres efectivos de la división de Infantería de la Marina de Guerra del Perú resultaron heridos tras un accidente ocurrido este último miércoles 5 de noviembre en las instalaciones de la Base Naval de Iquitos (Basnay).
Según información preliminar, el incidente ocurrió mientras se desarrollaba un ensayo interno para los preparativos por el aniversario del Batallón de Infantería de Marina a nivel nacional, de la Quinta Zona Naval.
TE RECOMENDAMOS
PAPÁ DE 'TRVKO' EN VIVO: MAGALLANES HABRÍA D1SP4R4D0 5 VECES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Entre los efectivos heridos se encuentran el técnico de Infantería y Marina Jorge Antonio Piñella Rosell, el teniente de Primera Italo Gabriel Núñez Cossio, y el oficial de Mar Welkie Catalán Tapullima.
PUEDES VER: Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"
Heridos se encuentran internados en Hospital de EsSalud
Fuentes cercanas a la institución informaron que los marinos fueron evacuados de emergencia al Hospital III de EsSalud Iquitos y a la Clínica Naval, de manera reservada. Dos de las víctimas tendrían quemaduras de gravedad en las manos.
Hasta el cierre de esta nota, la Marina de Guerra del Perú aún no ha emitido un comunicado oficial que precise el número de víctimas, el estado de salud y los detalles del incidente
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.