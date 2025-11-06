Explosión en base naval de Iquitos deja tres marinos heridos durante ensayos por aniversario de la Infantería de Marina

Iquitos: explosión en base de la Marina de Guerra del Perú deja tres marinos heridos. Foto referencial.

Tres efectivos de la división de Infantería de la Marina de Guerra del Perú resultaron heridos tras un accidente ocurrido este último miércoles 5 de noviembre en las instalaciones de la Base Naval de Iquitos (Basnay).

Según información preliminar, el incidente ocurrió mientras se desarrollaba un ensayo interno para los preparativos por el aniversario del Batallón de Infantería de Marina a nivel nacional, de la Quinta Zona Naval.

Entre los efectivos heridos se encuentran el técnico de Infantería y Marina Jorge Antonio Piñella Rosell, el teniente de Primera Italo Gabriel Núñez Cossio, y el oficial de Mar Welkie Catalán Tapullima.

Heridos se encuentran internados en Hospital de EsSalud

Fuentes cercanas a la institución informaron que los marinos fueron evacuados de emergencia al Hospital III de EsSalud Iquitos y a la Clínica Naval, de manera reservada. Dos de las víctimas tendrían quemaduras de gravedad en las manos.

Hasta el cierre de esta nota, la Marina de Guerra del Perú aún no ha emitido un comunicado oficial que precise el número de víctimas, el estado de salud y los detalles del incidente

