Sociedad

Alerta naranja: Senamhi pronostica lluvias intensas con descargas eléctricas en estas regiones del país

La entidad advirtió que las precipitaciones podrían afectar carreteras y generar trasvases hacia la costa norte. En Lima, se prevén lloviznas y aumento del viento desde el 5 de noviembre.

El Senamhi ha activado una alerta naranja por lluvias moderadas a fuertes que afectarán varias regiones del país del 2 al 4 de noviembre, con acumulados de hasta 19 mm por día.
El Senamhi ha activado una alerta naranja por lluvias moderadas a fuertes que afectarán varias regiones del país del 2 al 4 de noviembre, con acumulados de hasta 19 mm por día.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta naranja por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que se registrarán desde este 2 hasta el 4 de noviembre en varias regiones del país. En diálogo con La República, la ingeniera Angie Flores, especialista del Senamhi, explicó que las condiciones atmosféricas están impulsadas por un incremento inusual de humedad en el norte, lo que incluirá descargas eléctricas y ráfagas de viento.

“Estamos presentando el ingreso de vientos del este con alta humedad. Esta combinación, junto con la geografía de la sierra, está favoreciendo el desarrollo de precipitaciones”, señaló. Las lluvias afectarán principalmente la sierra de Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Pasco,, Amazonas y Huánuco, con acumulados que podrían alcanzar entre 14 y 19 milímetros por día, considerados valores altos para la zona. Flores precisó que incluso podrían trasvasarse hacia la costa, especialmente en Piura.

PUEDES VER: ¿Primavera con frío? Senamhi emite alerta amarilla por bajas temperaturas en Lima y 15 regiones del país

Impacto de las precipitaciones

La especialista advirtió que los mayores riesgos se concentran en Áncash y el sur de Cajamarca, donde podrían presentarse lluvias intensas de manera localizada. “Estas precipitaciones pueden afectar carreteras y provocar accidentes por el pavimento mojado. Recomendamos tomar precauciones a los conductores y autoridades locales”, enfatizó. La alerta se mantendrá vigente hasta el martes 4 de noviembre, aunque el monitoreo continuará en los días siguientes. “A partir del día 5 todavía veremos lluvias, pero con menor intensidad. De persistir la humedad, podríamos emitir un nuevo aviso”, precisó Flores.

Según la entidad, las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. “Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, además, se espera lluvia dispersa y ligera hacia la costa norte”, agregó en su alerta Senamhi. Por último, precisó que “se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m.s.n.m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m.s.n.m. de la sierra central”.

Condiciones en Lima y costa norte

Si bien la alerta abarca principalmente la sierra, Flores indicó que Lima continuará con cielos cubiertos por las mañanas y brillo solar hacia el mediodía, aunque se estima un incremento del viento desde el 4 de noviembre debido al anticiclón del Pacífico Sur.

“Entre el 5 y el 7 de noviembre podríamos tener lloviznas sectorizadas en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana en la capital”, detalló.

PUEDES VER: El devastador Huracán Melissa con vientos de casi 300 km/h no afectará al Perú, según Senamhi: ¿por qué?

Recomendaciones de Senamhi

Senamhi recordó que su labor se centra en la prevención y en alertar a las autoridades para que adopten medidas de seguridad ante posibles deslizamientos, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

“Es importante asegurar los techos ligeros, evitar zonas donde puedan ocurrir descargas eléctricas y conducir con precaución. La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi”, exhortó Flores.

¿Primavera con frío? Senamhi emite alerta amarilla por bajas temperaturas en Lima y 15 regiones del país

¿Primavera con frío? Senamhi emite alerta amarilla por bajas temperaturas en Lima y 15 regiones del país

El devastador Huracán Melissa con vientos de casi 300 km/h no afectará al Perú, según Senamhi: ¿por qué?

El devastador Huracán Melissa con vientos de casi 300 km/h no afectará al Perú, según Senamhi: ¿por qué?

Primavera ya inició en Lima, pero el frío continúa: Senamhi revela cuando inician las temperaturas altas y qué distritos sentirán más calor

Primavera ya inició en Lima, pero el frío continúa: Senamhi revela cuando inician las temperaturas altas y qué distritos sentirán más calor

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Madre con su bebé en brazos fue detenida toda una noche tras denunciar agresión de su expareja en el Callao

Madre con su bebé en brazos fue detenida toda una noche tras denunciar agresión de su expareja en el Callao

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

Tres veces más grande, tres distritos más afectados: el costo sonoro del nuevo Jorge Chávez

Tres veces más grande, tres distritos más afectados: el costo sonoro del nuevo Jorge Chávez

¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 de noviembre en colegios peruanos? Lo que dijo Minedu

¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 de noviembre en colegios peruanos? Lo que dijo Minedu

