El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta naranja por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que se registrarán desde este 2 hasta el 4 de noviembre en varias regiones del país. En diálogo con La República, la ingeniera Angie Flores, especialista del Senamhi, explicó que las condiciones atmosféricas están impulsadas por un incremento inusual de humedad en el norte, lo que incluirá descargas eléctricas y ráfagas de viento.

“Estamos presentando el ingreso de vientos del este con alta humedad. Esta combinación, junto con la geografía de la sierra, está favoreciendo el desarrollo de precipitaciones”, señaló. Las lluvias afectarán principalmente la sierra de Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Pasco,, Amazonas y Huánuco, con acumulados que podrían alcanzar entre 14 y 19 milímetros por día, considerados valores altos para la zona. Flores precisó que incluso podrían trasvasarse hacia la costa, especialmente en Piura.

Impacto de las precipitaciones

La especialista advirtió que los mayores riesgos se concentran en Áncash y el sur de Cajamarca, donde podrían presentarse lluvias intensas de manera localizada. “Estas precipitaciones pueden afectar carreteras y provocar accidentes por el pavimento mojado. Recomendamos tomar precauciones a los conductores y autoridades locales”, enfatizó. La alerta se mantendrá vigente hasta el martes 4 de noviembre, aunque el monitoreo continuará en los días siguientes. “A partir del día 5 todavía veremos lluvias, pero con menor intensidad. De persistir la humedad, podríamos emitir un nuevo aviso”, precisó Flores.

Según la entidad, las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. “Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, además, se espera lluvia dispersa y ligera hacia la costa norte”, agregó en su alerta Senamhi. Por último, precisó que “se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m.s.n.m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m.s.n.m. de la sierra central”.

Condiciones en Lima y costa norte

Si bien la alerta abarca principalmente la sierra, Flores indicó que Lima continuará con cielos cubiertos por las mañanas y brillo solar hacia el mediodía, aunque se estima un incremento del viento desde el 4 de noviembre debido al anticiclón del Pacífico Sur.

“Entre el 5 y el 7 de noviembre podríamos tener lloviznas sectorizadas en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana en la capital”, detalló.

Recomendaciones de Senamhi

Senamhi recordó que su labor se centra en la prevención y en alertar a las autoridades para que adopten medidas de seguridad ante posibles deslizamientos, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

“Es importante asegurar los techos ligeros, evitar zonas donde puedan ocurrir descargas eléctricas y conducir con precaución. La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi”, exhortó Flores.

