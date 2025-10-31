HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Primavera con frío? Senamhi emite alerta amarilla por bajas temperaturas en Lima y 15 regiones del país

Según Senamhi, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, las zonas altoandinas registrarán descensos de temperatura de hasta -15°C en la zona sur, con vientos de hasta 45 km/h.

Alerta amarilla por bajas temperaturas en Lima y diversas regiones del Perú desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Foto: Andina.
Alerta amarilla por bajas temperaturas en Lima y diversas regiones del Perú desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Foto: Andina.

En plena primavera, una estación usualmente caracterizada por el clima templado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta amarilla por bajas temperaturas en Lima y en distintas regiones de la sierra y costa peruana.

A través de su página oficial, la entidad informó que desde este viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre se prevé un descenso de la temperatura nocturna de ligera a moderada intensidad en la sierra.

De acuerdo con el ingeniero Matt Nieto, especialista en meteorología del Senamhi, la alerta emitida está principalmente enfocada en las zonas altoandinas, es decir, en aquellas localidades situadas por encima de los 2,500 a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Precisó que este fenómeno se debe al ingreso de una masa de aire seco en niveles altos de la atmósfera, que intensifica el enfriamiento nocturno.

Vientos y escasa nubosidad acompañarán el descenso

Asimismo, el especialista explicó que dicho nivel “indica que se prevén temperaturas por debajo de lo habitual, con posibles impactos leves en la población”, detalló a La República. “En la sierra norte, las temperaturas podrían descender hasta los -4 °C; en la sierra centro, alcanzar valores similares, y en la sierra sur, llegar hasta los -15 °C”, precisó Nieto.

En esa línea, Senamhi precisó que este fenómeno vendrá acompañado de ráfagas de viento de hasta 45 km/h, escasa nubosidad y un incremento de la temperatura diurna, condiciones que podrían acentuar el contraste térmico durante el día y la noche.

¿Cuáles serán las regiones afectadas?

La alerta amarilla incluye las siguientes regiones:

  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica,
  • Junín
  • La Libertad
  • Lima
  • Moquegua
  • Pasco
  • Puno
  • Tacna.

Temperaturas mínimas de hasta 15°C en la sierra sur

Según el pronóstico del Senamhi, las zonas más afectadas serán las ubicadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur, donde se esperan valores de hasta -15 °C. En tanto, en la sierra centro se registrarán temperaturas cercanas a los -4 °C, mientras que en la sierra norte, las mínimas rondarán los 4 °C. El sábado 1 y el domingo 2 de noviembre las temperaturas seguirán bajas, con valores de hasta 4 °C en las zonas más altas del sur del país.

Por su parte, el ingeniero Nieto advirtió que esta disminución térmica ocurre en un contexto particular, ya que octubre y noviembre suelen presentar un clima más cálido en comparación con los meses de invierno.“En esta época del año las temperaturas suelen ser un poco más altas. Por eso, una disminución significativa puede afectar a la población, especialmente en zonas donde normalmente se espera un mayor confort térmico”, explicó.

Agregó que el frío podría incrementar los casos de enfermedades respiratorias, además de afectar a las poblaciones vulnerables que no cuentan con una infraestructura adecuada para contrarrestar las bajas temperaturas.

