Sociedad

Asesinan a colectivero en Chosica: recibió tres impactos de bala cuando conducía una minivan hacia Huachipa

El crimen ocurrió en la entrada de "La Era", donde la víctima estaba al volante en el paradero al momento de los disparos.

Crimen hacia colectivero en Ñaña, Chosica
Crimen hacia colectivero en Ñaña, Chosica | composición LR

En la tarde de este jueves 6, en la entrada al sector conocido como “La Era” del distrito de Ñaña (en Lurigancho-Chosica), un colectivero fue asesinado tras ser baleado cuando conducía una minivan que va hacia Huachipa. Según reportes, el conductor recibió tres impactos de bala. Se sospecha que el crimen podría estar vinculado a una extorsión al transporte público, pues los atacantes dispararon a la unidad con la aparente intención de enviar un mensaje.

Los primeros informes indican que la víctima estaba al volante en el paradero o cerca de la zona de ingreso a La Era cuando ocurrieron los disparos. El cuerpo del conductor aún no ha sido levantado, y los transeúntes se reúnen alrededor de la minivan. Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos para iniciar las diligencias.

