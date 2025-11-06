En la tarde de este jueves 6, en la entrada al sector conocido como “La Era” del distrito de Ñaña (en Lurigancho-Chosica), un colectivero fue asesinado tras ser baleado cuando conducía una minivan que va hacia Huachipa. Según reportes, el conductor recibió tres impactos de bala. Se sospecha que el crimen podría estar vinculado a una extorsión al transporte público, pues los atacantes dispararon a la unidad con la aparente intención de enviar un mensaje.

Los primeros informes indican que la víctima estaba al volante en el paradero o cerca de la zona de ingreso a La Era cuando ocurrieron los disparos. El cuerpo del conductor aún no ha sido levantado, y los transeúntes se reúnen alrededor de la minivan. Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos para iniciar las diligencias.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

