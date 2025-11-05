Este martes 4 de octubre, se registró un intento de motín en el penal Ancón I, donde internos del pabellón 4 incendiaron telas y papeles en señal de protesta por las visitas. | INPE

Este martes 4 de octubre, se registró un intento de motín en el penal Ancón I, donde internos del pabellón 4 incendiaron telas y papeles en señal de protesta por las visitas. | INPE

En la noche del martes 4, se produjo un intento de motín en el penal Ancón I, donde un grupo de internos del pabellón 4 incendió telas y papel mientras gritaba “¡Queremos visita!”. El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 p. m., cuando un corte temporal de energía afectó parte del centro. En ese momento, los reclusos comenzaron a agitarse, golpearon puertas y ventanas, y algunos quemaron telas y papeles, generando columnas de humo visibles desde el exterior.

Los agentes penitenciarios intervinieron de inmediato y, con apoyo del personal de seguridad, controlaron la situación sin que se reportaran heridos ni fugas. En las imágenes se observa a los internos gritando desde los barrotes, mientras la policía reforzaba la vigilancia en los accesos. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los agentes activaron los protocolos de seguridad y lograron sofocar los pequeños incendios y restablecer el orden. Cinco internos fueron identificados como instigadores y separados de los otros reos.

INPE: “No se permitirá la indisciplina”

El INPE confirmó mediante un comunicado que la emergencia fue contenida de forma rápida y sin consecuencias mayores. Se activaron los protocolos internos de seguridad y se realizó una inspección en las celdas del pabellón involucrado. La entidad reiteró que continuará con los operativos y el refuerzo de seguridad en los penales para “mantener el control y el principio de autoridad”, además de asegurar que “a favor de la seguridad ciudadana”.

Los cinco internos considerados instigadores fueron trasladados de inmediato a un área de aislamiento temporal como medida disciplinaria. Ellos son:

Jorge Luis Arias Chiroque

Carlos Quispe Ccahuana

Mauro Cubas Cordero

Marcos Sequero Rospigliosi

Jorge Cerda Cisneros

La institución aseguró que mantendrá una investigación interna para determinar las causas exactas del incidente y evitar nuevos episodios.

El INPE se pronunció tras los hechos y aseguró que no darán marcha atrás en sus medidas. Foto: INPE

Gobierno realiza operativos en cárceles

El incidente ocurre en medio del estado de emergencia del sistema penitenciario, dispuesto por el presidente José Jerí, que incluye más de 2.000 operativos en cárceles, según datos de INPE. Desde octubre, la institución reportó la incautación de armas punzocortantes, droga y celulares, además de un mayor control en las visitas. Las medidas también incluyen restricciones en las visitas presenciales, lo que habría motivado el reclamo de los reclusos en Ancón I.

Tras el intento de motín, familiares de los encarcelados protestaron fuera del penal. En las imágenes, se ve a mujeres que sostienen a niños en brazos y llevan carteles con mensajes como 'Ver a su papá es un derecho'. Además, los familiares gritaban ''¡Queremos visitas!''.

