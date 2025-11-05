Durante una intervención policial en el Callao, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron desarticular a una peligrosa organización criminal conocida como “Los Cangris del Callao”, presuntamente dedicada a la extorsión de transportistas y al cobro de cupos a empresas del rubro. Entre los detenidos figura Jhony Abanto Sous (18), alias “Eladio”, señalado como el cabecilla del grupo y quien, según fuentes policiales, habría pertenecido anteriormente a la banda “Los Injertos de Juan Pablo”, desarticulada el año pasado.

El cabecilla habría participado en asesinatos y extorsiones

De acuerdo con la información proporcionada por el coronel Luis Musayón, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) del Callao, Eladio es sindicado como autor material o cómplice de al menos cinco asesinatos registrados en el Callao, además de estar involucrado en el homicidio de un trabajador de una empresa logística. Las investigaciones apuntan a que el joven integraría una facción dedicada al robo y sicariato en la zona de Juan Pablo II, y sería parte del brazo armado del cabecilla conocido como “Gordo Martín”, líder de otra organización criminal que opera en la región.

Musayón detalló que la captura de “Los Cangris del Callao” se produjo tras un trabajo de seguimiento que permitió identificar los puntos donde realizaban sus actividades ilícitas. Este grupo se dedicaba a intimidar a transportistas del Callao para exigirles pagos a cambio de dejarlos trabajar sin represalias. Muchos empresarios habían denunciado amenazas y ataques previos.

Cuatro detenidos y armas incautadas

Junto a Abanto Sous fueron detenidos Miguel Soteio Ábalos (29), alias “Pajarito”; Juan Carlos Ortiz Vásquez (35), alias “Perry”; y Adolfo Rodríguez Aponte (37), alias “Chucky”. Durante la intervención, los agentes incautaron una pistola Baikal con una cacerina abastecida con cinco balas, 2.5 kilogramos de marihuana, cartuchos de bala y un automóvil Nissan de placa AAD–480, presuntamente utilizado para sus operaciones.

La evidencia hallada será fundamental para el proceso judicial que enfrentan los implicados, quienes permanecerán bajo detención mientras continúan las investigaciones.

Investigación continúa para capturar a más implicados

La PNP informó que las investigaciones siguen en curso con el fin de identificar y detener a otros miembros de la red delictiva. Asimismo, se están revisando las denuncias presentadas por transportistas del Callao y Lima Metropolitana que podrían estar vinculadas a las actividades de “Los Cangris del Callao”.

Según las autoridades, esta organización llevaba varios años operando en las calles chalacas, generando temor entre empresarios y choferes.

