HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Sociedad

Caen “Los Cangris del Callao”, banda que extorsionaba a transportistas: cabecilla integró grupo criminal desarticulado

El cabecilla Jhony Abanto Sous, alias "Eladio", está vinculado a cinco asesinatos y pertenecía previamente a una banda desarticulada, según la PNP. Detuvieron a 4 sujetos e incautaron armas en la operación.

Desarticulan banda que extorsionaba a transportistas. Foto: difusión
Desarticulan banda que extorsionaba a transportistas. Foto: difusión | difusión

Durante una intervención policial en el Callao, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron desarticular a una peligrosa organización criminal conocida como “Los Cangris del Callao”, presuntamente dedicada a la extorsión de transportistas y al cobro de cupos a empresas del rubro. Entre los detenidos figura Jhony Abanto Sous (18), alias “Eladio”, señalado como el cabecilla del grupo y quien, según fuentes policiales, habría pertenecido anteriormente a la banda “Los Injertos de Juan Pablo”, desarticulada el año pasado.

PUEDES VER: Casos de extorsión aumentan, pero condenas se estacan: PJ solo registra 4 sentencias a bandas criminales en Lima y ninguna en Callao

lr.pe

El cabecilla habría participado en asesinatos y extorsiones

De acuerdo con la información proporcionada por el coronel Luis Musayón, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) del Callao, Eladio es sindicado como autor material o cómplice de al menos cinco asesinatos registrados en el Callao, además de estar involucrado en el homicidio de un trabajador de una empresa logística. Las investigaciones apuntan a que el joven integraría una facción dedicada al robo y sicariato en la zona de Juan Pablo II, y sería parte del brazo armado del cabecilla conocido como “Gordo Martín”, líder de otra organización criminal que opera en la región.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Musayón detalló que la captura de “Los Cangris del Callao” se produjo tras un trabajo de seguimiento que permitió identificar los puntos donde realizaban sus actividades ilícitas. Este grupo se dedicaba a intimidar a transportistas del Callao para exigirles pagos a cambio de dejarlos trabajar sin represalias. Muchos empresarios habían denunciado amenazas y ataques previos.

Cuatro detenidos y armas incautadas

Junto a Abanto Sous fueron detenidos Miguel Soteio Ábalos (29), alias “Pajarito”; Juan Carlos Ortiz Vásquez (35), alias “Perry”; y Adolfo Rodríguez Aponte (37), alias “Chucky”. Durante la intervención, los agentes incautaron una pistola Baikal con una cacerina abastecida con cinco balas, 2.5 kilogramos de marihuana, cartuchos de bala y un automóvil Nissan de placa AAD–480, presuntamente utilizado para sus operaciones.

La evidencia hallada será fundamental para el proceso judicial que enfrentan los implicados, quienes permanecerán bajo detención mientras continúan las investigaciones.

PUEDES VER: Tres veces más grande, tres distritos más afectados: el costo sonoro del nuevo Jorge Chávez

lr.pe

Investigación continúa para capturar a más implicados

La PNP informó que las investigaciones siguen en curso con el fin de identificar y detener a otros miembros de la red delictiva. Asimismo, se están revisando las denuncias presentadas por transportistas del Callao y Lima Metropolitana que podrían estar vinculadas a las actividades de “Los Cangris del Callao”.

Según las autoridades, esta organización llevaba varios años operando en las calles chalacas, generando temor entre empresarios y choferes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ingresó a San Marcos por su papá y brilla como violinista a sus 22 años: "Quiero seguir tocando"

Ingresó a San Marcos por su papá y brilla como violinista a sus 22 años: "Quiero seguir tocando"

LEER MÁS
Este es el distrito con la mejor calidad de servicio móvil en toda Lima Metropolitana y Callao, según informa Osiptel

Este es el distrito con la mejor calidad de servicio móvil en toda Lima Metropolitana y Callao, según informa Osiptel

LEER MÁS
Llega la edición universitaria de Perú Hub Digital: el evento clave para quienes buscan líderar la transformación tecnológica en 2025

Llega la edición universitaria de Perú Hub Digital: el evento clave para quienes buscan líderar la transformación tecnológica en 2025

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

Policía y su padre detenidos por extorsión a empresas de transporte en Ventanilla: cobraba cupos en días de franco

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

Suspenden paro de mercados en Lima y Callao de este 6 de noviembre tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Sedapal y Sunass

LEER MÁS
De norte a sur con un solo pasaje: Metropolitano permite viajar de Carabayllo a Villa El Salvador con S/3.50

De norte a sur con un solo pasaje: Metropolitano permite viajar de Carabayllo a Villa El Salvador con S/3.50

LEER MÁS
Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CADE 2025 EN VIVO: Segunda jornada del evento empresarial en Perú con ministros y otros ponentes

Mr. Nawat rompe su silencio tras retirar a Miss México de un evento del Miss Universo 2025

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Sociedad

Este 5 de noviembre habrá feriado no laborable exclusivo para este grupo de trabajadores estatales, según Ley Nº 31701, ¿quiénes podrán descansar?

Asesinan a dos hombres en zona de Chuquitanta, en SMP: lugar fue escenario de otro crimen hace 48 horas

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo del 5 de noviembre, según IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025