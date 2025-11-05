Cárceles: Se realizaron más de 350 requisas, pero solo se incautaron 79 celulares

Seún el Inpe, se han realizado más de 350 requisas durante el estado de emergencia.

En medio de una serie de cuestionamientos e investigaciones por presuntos actos de corrupción al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Iván Paredes, voceros oficiales de ese organismo dieron, implícitamente, señales de apoyo a este funcionario asegurando que durante el estado de emergencia se han realizado 350 requisas en todos los penales del país.

De acuerdo a una serie de audios atribuidos a Paredes, éste es acusado de haber solicitado una presunta coima de S/ 80.000 para excarcelar al expolicía, Marcos Quispe Riveros, condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado. Este supuesto delito es investigado por la Fiscalía de Anticorrupción de Lima.

El lunes, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez afirmó qee el caso “está en plena investigación” y que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad en el cargo.

Iván Paredes, dijo en RPP que no tenía "por qué dar un paso al costado" en su cargo, y sostuvo que el Ministerio Público “nunca le ha requerido una homologación de voz” para corroborar la autenticidad de los audios.

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, exigió la salida inmediata del cuestionado Iván Paredes y manifestó que “el Inpe está pésimamente manejado por gente corrupta”. Y agregó que si se quiere enfrentar seriamente al crimen organizado, el Estado debe comenzar por “limpiar la casa”, en referencia a los propios reclusorios.

Y mientras las investigaciones avanzan en torno a este caso, el Inpe informó esta mañana que en el marco de la declaratoria del estado de emergencia y “por disposición del presidente del Inpe, Iván Paredes Yataco” se viene realizando operativos e intervenciones en diferentes establecimientos penitenciarios con el objetivo de erradicar cualquier ilícito organizado desde las cárceles que atente contra la seguridad de los peruanos.

REQUISAS Y CELULARES

Aseguran que, desde el 21 de octubre hasta la fecha, a nivel nacional se ha realizado más de 350 requisas en las 68 cárceles del Perú. Además, dicen, se ha incautado 79 celulares, 173 accesorios de celulares, más de 500 litros de alcohol fermentado, más de 428 armas punzocortantes, además de 2699 gramos de droga.

Iván Paredes indicó que “el Inpe viene redoblando e intensificando todos sus esfuerzos en las requisas con el objetivo de erradicar las extorsiones organizadas desde los penales”.

También dijo que "estamos siendo implacables en la lucha contra la criminalidad. En tres meses de gestión, hemos realizado más de 2.000 requisas en los penales del país. Hemos venido a trabajar y estamos haciendo lo que nunca antes se ha hecho en el Inpe con normas y medidas más drásticas".

Las autoridades penitenciarias señalan para que estas acciones sean sostenibles, paralelamente se viene intensificando las revisiones de las visitas en los penales, con el objetivo de frustrar el ingreso de objetos y/o sustancias prohibidas.

Hasta la fecha más de 800 personas han sido intervenidas en puerta, 227 celulares fueron incautados, 636 accesorios de celular y 2433 gramos de droga.