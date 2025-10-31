HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cámara captó el asesinato de un hombre mientras se cortaba el cabello en barbería de Ancón: PNP descartó extorsión

La víctima intentó escapar, pero fue alcanzada por los disparos dentro del establecimiento. Fue trasladado al Hospital de Puente Piedra, pero no logró sobrevivir por la gravedad de sus heridas.

El joven de 28 años fue asesinado a plena luz del día en el distrito de Ancón. Foto: Difusión/ Composición LR.
El joven de 28 años fue asesinado a plena luz del día en el distrito de Ancón. Foto: Difusión/ Composición LR.

Este 30 de octubre, en pleno estado de emergencia, un joven de 28 años, identificado como Job Canchumanya Macha, fue asesinado a quemarropa en una barbería ubicada en el asentamiento humano Villa Estela, en el distrito de Ancón. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que el presunto sicario ingresa al establecimiento y dispara contra la víctima, quien intentó escapar, pero fue alcanzado por los proyectiles. El barbero resultó ileso.

En las imágenes también se aprecia a una persona esperándolo afuera; sin embargo, esta se retira y, minutos después, aparece el sicario. Se observa cómo el sujeto ingresa al local y realiza varios disparos contra la víctima, para luego huir de la escena del crimen. Canchumanya Macha permanece de pie unos segundos, pero finalmente se desploma en la fachada de la barbería.

El crimen ocurrió a media cuadra de un puesto de Serenazgo. Vecinos del lugar auxiliaron al herido y lo trasladaron de emergencia al Hospital de Puente Piedra; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, no logró sobrevivir en el trayecto. En el nosocomio se confirmó su deceso.

PUEDES VER: ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

lr.pe

PNP descarta ataque extorsivo

Por su parte, la Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones del caso. Asimismo, se ha procedido con el análisis de las imágenes, a las que accedió La República, para identificar al asesino, cuyo rostro quedó parcialmente visible en los videos que registraron varios ángulos del ataque.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los efectivos del orden señalaron que el atentado no estaría vinculado a una red de extorsión, sino a un posible ajuste de cuentas personal. “En esta zona no se han reportado cobros de cupos. Todo apunta a un hecho aislado”, informaron fuentes policiales al medio Buenos Días Perú.

PUEDES VER: Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

