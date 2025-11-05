HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ascenso Docente 2025 para profesores del Mindef: fecha límite de inscripción, cronograma y requisitos

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el Concurso Público 2025 para el ascenso de profesores de Educación Básica del Ministerio de Defensa.

Las inscripciones están abiertas hasta el 11 de noviembre, permitiendo a los profesores mejorar su carrera
Las inscripciones están abiertas hasta el 11 de noviembre, permitiendo a los profesores mejorar su carrera

El Ministerio de Educación (Minedu) convocó el Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica que laboran en las instituciones educativas administradas por el Ministerio de Defensa (Mindef) para el año 2025. Este proceso, que permite avanzar en la carrera pública magisterial regulada por la Ley N.° 29944, fue oficializado el 5 de noviembre a través de la Resolución Viceministerial N.° 123-2025-MINEDU.

Asimismo, se aprobó el cronograma, que ha sido publicado en el portal oficial del Minedu, con el objetivo de brindar a los docentes la oportunidad de crecer profesionalmente y mejorar su retribución económica, de acuerdo con su mérito en la prueba nacional, la cual evalúa tanto los conocimientos pedagógicos como la trayectoria profesional.

lr.pe

Concurso de Ascenso Docente 2025: inscripciones abiertas hasta el 11 de noviembre

De acuerdo con el Minedu, los postulantes podrán inscribirse hasta el martes 11 de noviembre. Durante este período, los profesores deberán verificar y completar toda la información requerida en el Formulario de inscripción, disponible en el aplicativo de lunes a domingo, las 24 horas del día. El acceso al sistema se puede realizar a través del siguiente ENLACE.

Los docentes que participaron en concursos anteriores pueden ingresar con su usuario y contraseña; en caso contrario, deberán registrarse previamente. El formulario, que tiene carácter de declaración jurada, debe ser completado con la información correspondiente, incluyendo:

  • Datos personales: nombres y apellidos, DNI/CE, lengua materna y discapacidad.
  • Grupo de inscripción correspondiente.
  • Escala magisterial actual registrada en la última resolución de ascenso o de incorporación a la CPM.
  • Dirección u oficina de Recursos Humanos/Personal de la Unidad Ejecutora del Mindef donde se encuentra su legajo, información que puede modificarse bajo responsabilidad del postulante.
  • Sede para rendir la Prueba Nacional.
  • Declaración de cumplimiento de los requisitos del concurso.

lr.pe

Cronograma del Ascenso Docente para profesores del Mindef

Etapa Nacional

ActividadesFechas
Publicación de locales de evaluación para rendir la Prueba Nacional en el portal institucional del Minedu17 de noviembre
Aplicación de la Prueba Nacional23 de noviembre
Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional5 de diciembre
Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacionaldel 6 al 12 de diciembre
Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacionaldel 10 al 18 de diciembre
Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional, en el portal institucional del Minedu18 de diciembre

Etapa Descentralizada

ActividadFecha
Actualización del legajo personal ante la Dirección/Oficina de Recursos Humanos/Personal correspondiente o la que haga sus veces de la Unidad Ejecutora del Mindef, a cargo del postulantedel 10 al 22 de diciembre de 2025
Solicitud de los legajos personales de los postulantes que superaron el puntaje mínimo para pasar a la Etapa Descentralizada, ante la Dirección/Oficina de Recursos Humanos/Personal correspondiente o la que haga sus veces de las Unidades Ejecutoras del Mindef, a cargo del Comité de Evaluacióndel 5 al 15 de enero de 2026
Acreditación, a cargo del postulante, del derecho a recibir bonificación por discapacidad ante el Comité de Evaluacióndel 5 al 15 de enero de 2026
Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, y registro de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluacióndel 6 al 21 de enero de 2026
Publicación de resultados preliminares a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu23 de enero de 2026
Presentación de reclamos por parte del postulante ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminaresdel 26 al 29 de enero de 2026
Resolución de reclamos, modificación de resultados para los casos fundados, y emisión de actas de resultados finalesdel 26 al 30 de enero de 2026
Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada3 de febrero de 2026

Finalmente, la publicación de los ganadores de la asignación de vacantes del Ascenso Docente se realizará el 6 de febrero, y el 1 de marzo comenzará la vigencia correspondiente al periodo académico 2026.

Requisitos para la prueba nacional de ascenso a la Carrera Pública Magisterial

Pueden participar los docentes que prestan servicios en instituciones educativas del Ministerio de Defensa y estén incorporados a la Carrera Pública Magisterial (Ley N.º 31378), ubicados entre la primera y séptima escala magisterial.

Permanencia mínima en la escala magisterial: el postulante debe contar con el tiempo mínimo de servicio efectivo en su escala, incluyendo licencias con goce de remuneraciones y vacaciones. Para quienes laboran en zonas rurales o de frontera, se reduce un año la permanencia mínima desde la cuarta hasta la octava escala, siempre que hayan trabajado de manera continua en dichas instituciones durante los tres años previos y hasta la resolución del ascenso.

Idoneidad ética y profesional: los docentes deben declarar cumplir con este requisito al momento de inscribirse y serán evaluados por el Comité de Evaluación. El cumplimiento de estos requisitos se verifica tanto con el legajo personal del docente como con la información de los sistemas oficiales dispuestos por el Minedu.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

