HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Otorgarán CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio a docentes universitarios: ¿qué implican estos nuevos beneficios de Minedu?

El decreto proyecta inversión de S/ 384 millones para más de 2,176 docentes, beneficiando además a 1,382 familias con subsidios por luto y sepelio.

El Decreto Supremo garantiza el pago de compensaciones, asignaciones y subsidios, sin generar gasto adicional al Tesoro Público. Foto: Composición LR
El Decreto Supremo garantiza el pago de compensaciones, asignaciones y subsidios, sin generar gasto adicional al Tesoro Público. Foto: Composición LR

Un nuevo Decreto Supremo ha sido aprobado por el Ministerio de Educación (Minedu). Esta medida proyecta otorgar nuevos beneficios laborales, como CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio a los docentes ordinarios de las universidades públicas, bajo el cumplimiento de la Ley n.º 32091. Sin embargo, para el exministro de Educación, Idel Vexler, los beneficios no resolverían el problema completo de las remuneraciones docentes.

"Son parciales, interesantes, que hay que saludar, pero creo que ha llegado el momento que el profesorado tenga una carrera moderna", precisó para La República tras hacer hincapié en que se debe priorizar los beneficios correspondientes para profesionales de alto nivel académico tanto en el campo docente como en el investigativo.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Minedu otorgará nuevos beneficios a docentes universitarios: CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio

lr.pe

Necesidad para mejorar los beneficios de docentes

La norma proyecta beneficiar a más de 2.176 docentes con el pago de Compensaciones por Tiempo de Servicios (CTS) y a 2.294 profesores con la Asignación por Tiempo de Servicios (ATS), por un monto de alrededor de S/ 384 millones. Asimismo, el decreto permitirá que los maestros universitarios ordinarios que cesaron en el 2023 puedan ser reconocidos progresivamente con dichos beneficios, según la disponibilidad del presupuesto de sus casas de estudio.

Bajo este panorama, el exministro Idel Vexler considera que esta medida no resuelve el problema general. "Se necesita una carrera para la docencia e investigadores, de cinco escalas, con sueldos y en el marco de una meritocracia que permita mejorar sus niveles para que tengan todos los beneficios que les corresponde", acotó Vexler.

Por otro lado, recomendó que disminuya el número de contratados de las universidades, sobre todo en los postgrados. "(El problema) es que los haberes sean bajos y pagados a destiempo. Hay postgrados en universidades públicas que son autofinanciados, en donde los profesores no tienen un nivel remunerativo ni un pago oportuno de acuerdo a la alta responsabilidad que implica enseñar en el postgrado", cuestionó.

PUEDES VER: Minedu anuncia concurso de cargos directivos para docentes, pero cuestionan que encargatura solo dure 1 año

lr.pe

Detalles de los nuevos beneficios establecidos por Minedu

La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) se otorgará al momento del cese laboral, considerando los años de servicio en la universidad. Este beneficio ayudará a 637 docentes en 2024, 699 en 2025 y 840 en 2026, con una inversión que supera los S/ 309 millones.

En tanto, la Asignación por Tiempo de Servicio (ATS) se concederá a aquellos que cumplan 25 y 30 años de servicio efectivo, calculándose de forma proporcional a la remuneración y las horas dedicadas. Por ello, se estima que 960 docentes recibirán este beneficio en 2024, 822 en 2025 y 517 en 2026, con una inversión que supera los S/ 20 millones.

Asimismo, el subsidio por luto y sepelio se establece en un monto único de S/ 3.000, destinado a los deudos del profesor o al propio servidor, según corresponda. Este subsidio alcanzará a 1.382 familias en 2024, 1.511 en 2025 y 1.506 en 2026, alcanzando una inversión aproximada de S/4.5 millones anuales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

LEER MÁS
Minedu otorgará nuevos beneficios a docentes universitarios: CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio

Minedu otorgará nuevos beneficios a docentes universitarios: CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio

LEER MÁS
Inviable: las 40 nuevas universidades que creó el Congreso costarían la cuarta parte del presupuesto de educación

Inviable: las 40 nuevas universidades que creó el Congreso costarían la cuarta parte del presupuesto de educación

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

LEER MÁS
Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

LEER MÁS
¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

LEER MÁS
Familia del rapero Eduardo Ruiz, ‘Trvko’, clama justicia tras su muerte en marcha del 15 de octubre: “Dispararon para matar”

Familia del rapero Eduardo Ruiz, ‘Trvko’, clama justicia tras su muerte en marcha del 15 de octubre: “Dispararon para matar”

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas hoy 16 de octubre? Esto es todo lo que acordaron los gremios

¿Habrá paro de transportistas hoy 16 de octubre? Esto es todo lo que acordaron los gremios

LEER MÁS
Policía golpea la cabeza de manifestante en el piso e insulta a mujer durante marcha contra José Jerí: "Te voy a disparar"

Policía golpea la cabeza de manifestante en el piso e insulta a mujer durante marcha contra José Jerí: "Te voy a disparar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

Estudiantes de la UNI crean satélite capaz de detectar derrames de petróleo en instituto espacial de Brasil: "Puede monitorear todo el mar de Perú”

Sociedad

Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

Estudiantes de la UNI crean satélite capaz de detectar derrames de petróleo en instituto espacial de Brasil: "Puede monitorear todo el mar de Perú”

Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Ministro del Interior minimiza fallecimiento de manifestante: "Para mí no hay costo político"

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025