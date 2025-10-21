HOYSuscripcion LR Focus

Critican improvisación del Gobierno de José Jerí en torno a clases escolares por paro de transportistas

Padres y docentes cuestionaron que el Minedu recién haya decidido, la madrugada del martes, que las actividades educativas se realicen de manera virtual. Sutep lamentó descoordinación que pudo evitarse, como sucedió en el Callao.

Profesores y estudiantes salieron a las escuelas por confusión.
Profesores y estudiantes salieron a las escuelas por confusión.

Pese a que el paro de transportistas que viene sintiéndose fuerte en Lima y Callao fue anunciado con anticipación, el Ministerio de Educación (Minedu) ordenó recién la madrugada de este martes 4 de noviembre que las clases escolares se realicen de manera remota en los colegios públicos y privados. Esto ha generado la molestia de docentes y padres, quienes cuestionaron la improvisación y descoordinación del Gobierno de José Jerí.

Resulta que, hasta la noche del último lunes, el Minedu –a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm)- difundía el comunicado n° 010-2025 DRELM, en el que se aclaraba que las clases en las escuelas públicas y privadas de Lima Metropolitana se iban a desarrollar este martes de manera presencial como todos los días.

Con esa decisión, miles de docentes, padres y estudiantes, quienes se encontraban a la expectativa por el paro de transportistas, se fueron a dormir. No obstante, la madrugada de este martes, el Minedu –por medio de la Drelm- decidió dejar sin efecto el comunicado anterior y ordenó que las actividades escolares se realicen de manera remota. Esa decisión de última hora generó confusión y molestia en la comunidad educativa.

Qué falta de seriedad del ministro de Educación (Jorge Figueroa) y de todos los funcionarios para tomar una decisión que debe ser anticipada y preventiva. De madrugada recién toman una decisión de migrar a la virtualidad cuando ya muchas madres y padres de familia deben estar durmiendo. Esto muestra que el gobierno de turno subestima la convocatoria y el impacto de las movilizaciones”, expresó uno de los ciudadanos tras la publicación del nuevo comunicado en las redes sociales de la Drelm.

“Qué falta de respeto para las madres, niños y maestros comunicar esta medida recién por la madrugada”, respondió otra docente.

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, informó a La República que se ha reportado diversos casos de estudiantes y docentes que llegaron como pudieron a sus planteles porque no se habían enterado del comunicado del Minedu publicado en la madrugada.

“Se ha evidenciado que la descoordinación y la improvisación del Gobierno ha afectado a docentes y estudiantes. Mucho de ellos, con penurias, llegaron a sus aulas tomando colectivos o taxis. Se debió informar con anticipación sobre este cambio a clases remotas”, afirmó Castro.

La otra cara de la moneda

Esta situación no se vivió, por ejemplo, en la provincia chalaca, debido a que la Dirección Regional de Educación del Callao sí decidió con anticipación que las clases escolares se realicen de manera remota en los colegios estatales y particulares de su jurisdicción.

En el primer puerto, las autoridades comunicaron que las actividades educativas se desarrollen en los horarios establecidos para garantizar la continuidad del proceso educativo. “Los directores deberán adoptar la implementación de la modalidad virtual”, señaló.

