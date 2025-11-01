HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Fin del año escolar 2025: qué día terminan las clases en Perú, según calendario del Minedu

Los colegios llevarán a cabo ceremonias de clausura y entrega de calificaciones en el fin de año escolar 2025, mientras docentes continuarán con informes y planificación del 2026, que inicia en marzo.

Las clases escolares del 2025 en el Perú están por llegar a su fin, y la fecha oficial de culminación para los colegios públicos es el 19 de diciembre.
Las clases escolares del 2025 en el Perú están por llegar a su fin, y la fecha oficial de culminación para los colegios públicos es el 19 de diciembre. | Foto: Andina

El año escolar 2025 avanza hacia su recta final en todo el país. Miles de estudiantes de instituciones públicas y privadas se preparan para cerrar otro ciclo académico marcado por la implementación de nuevas estrategias pedagógicas impulsadas por el Ministerio de Educación (Minedu) y las propias escuelas, con el objetivo de fortalecer los aprendizajes y mejorar el desempeño estudiantil.

Según el calendario oficial aprobado por la Resolución Ministerial N.º 556-2024-MINEDU, el año escolar 2025 se ha organizado en bloques de semanas lectivas y de gestión, con el fin de equilibrar el desarrollo académico, la evaluación continua y la planificación institucional.

¿Qué día terminan las clases escolares 2025 en Perú?

De acuerdo con el cronograma oficial del Minedu, las clases del año escolar 2025 culminarán el viernes 19 de diciembre, fecha en la que los estudiantes de colegios públicos de todo el país cerrarán oficialmente sus actividades lectivas. Esta información ha sido confirmada por el propio ministerio, que detallan que el cuarto bloque de semanas lectivas —iniciado el 20 de octubre— se extenderá hasta esa fecha.

Tras el cierre de clases, entre el 22 y el 31 de diciembre, los colegios desarrollarán el llamado “quinto bloque de gestión institucional”, orientado al cierre administrativo, evaluación final y planificación para el siguiente año escolar, según el calendario publicado por el Minedu y recogido por portales como Calendarr Perú.

¿Qué actividades realizarán los colegios en su fin de año escolar 2025?

Durante las últimas semanas de diciembre, las instituciones educativas llevarán a cabo actividades de clausura, ceremonias de reconocimiento, entrega de libretas de calificaciones y evaluación de los logros del año.

Para los docentes y directivos, el trabajo continuará hasta fin de mes, ya que deberán completar informes, consolidar resultados y planificar el inicio del año escolar 2026, previsto para marzo, según el cronograma preliminar del Minedu.

