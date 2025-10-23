Nuevo cronograma del Ascenso Docente 2025: revisa las fechas oficiales de la Etapa Nacional

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que la prueba nacional del Concurso Público de Ascenso en la Escala Magisterial para docentes de Educación Básica pertenecientes a la Carrera Pública Magisterial (CPM), originalmente prevista para octubre, se realizará finalmente el 23 de noviembre. Esta modificación fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.° 097-2025-Minedu.

El cambio responde a dificultades operativas y logísticas en la contratación de servicios para la aplicación de las pruebas nacionales, según el informe de la Dirección de Evaluación Docente. La prueba, correspondiente a la Etapa Nacional, está dirigida a docentes de la primera a la séptima escala magisterial que buscan ascender, evaluando su conocimiento pedagógico y su aplicación práctica en situaciones reales de la labor educativa.

TE RECOMENDAMOS ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ascenso Docente 2025: fechas oficiales para concurso nacional

El Minedu precisó que la inscripción para el ascenso de escala de los docentes de Educación Básica se realizó del 15 al 28 de mayo de 2025. La publicación de los locales de evaluación se realizará el 10 de noviembre, mientras que la prueba se desarrollará de manera presencial el domingo 23 de noviembre.

Los resultados preliminares se publicarán el 5 de diciembre, y los docentes podrán presentar sus reclamos entre el 6 y el 12 de diciembre. Los resultados finales estarán disponibles el 18 de diciembre.

La etapa descentralizada, que incluye la actualización del legajo y la verificación de requisitos, se llevará a cabo entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. La publicación de ganadores se realizará el 5 de febrero de 2026, y las resoluciones de ascenso se emitirán entre el 9 y 12 de febrero, con vigencia del ascenso desde el 1 de marzo de 2026.

Cronograma para concurso de Ascenso Docente 2025

Etapa Nacional

Actividad Fecha Publicación de locales de evaluación para rendir la Prueba Nacional en el portal institucional del Minedu 10 de noviembre Aplicación de la Prueba Nacional 21 de noviembre Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional 5 de diciembre Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional del 6 al 12 de diciembre Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional del 10 al 18 de diciembre Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional, en el portal institucional del Minedu 18 de diciembre

Etapa Descentralizada

Actividad Fecha Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulante del 10 al 22 de diciembre de 2025 Solicitud del informe escalafonario de los postulantes clasificados, al Área de Escalafón de la DRE o UGEL, a cargo del Comité de Evaluación del 5 al 15 de enero de 2026 Acreditación, a cargo del postulante, del derecho a recibir bonificación por discapacidad ante el Comité de Evaluación del 5 al 15 de enero de 2026 Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional del 6 al 21 de enero de 2026 Publicación de resultados preliminares 23 de enero de 2026 Presentación de reclamos por parte del postulante ante el Comité de Evaluación del 26 al 29 de enero de 2026 Resolución de reclamos, modificación de resultados para los casos fundados, y emisión de actas de resultados finales del 26 al 30 de enero de 2026 Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada 3 de febrero de 2026

Prueba Nacional para ascenso docentes: requisitos, puntaje y temario

La Prueba Nacional es parte de la Etapa Nacional del concurso para docentes y evalúa sus conocimientos pedagógicos y disciplinares aplicados a la práctica educativa. Se analiza la comprensión de teorías del aprendizaje, principios pedagógicos, didáctica específica y conocimientos disciplinares según el nivel, modalidad o área.

La prueba se realiza en formato impreso en sedes de evaluación en todo el país, consta de 60 preguntas, dura hasta 3 horas y cada respuesta correcta suma 1,5 puntos, alcanzando un máximo de 90 puntos. No hay penalización por respuestas incorrectas.

Los postulantes que logren el puntaje mínimo según la escala magisterial a la que postulan pasan a la Etapa Descentralizada. Los resultados se pueden consultar a través del Informe Individual de Resultados. Además, se encuentran disponibles los temarios y pruebas de concursos anteriores para preparación.