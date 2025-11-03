HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

Esto dice Minedu sobre la suspensión de clases presenciales en los colegios de la ciudad por paro de transportistas programado este 4 de noviembre.

Esto dice Minedu sobre la suspensión de clases por el paro de transportistas este 4 de noviembre.
Esto dice Minedu sobre la suspensión de clases por el paro de transportistas este 4 de noviembre. | Composición LR

A raíz de los recientes atentados extorsivos en los distritos de la Provincia Constitucional del Callao y ante la falta de respuestas efectivas para contrarrestar la criminalidad por parte del Gobierno Central. El sector de transporte acatará una nueva movilización en la ciudad este 4 de noviembre.

La medida no solo afectará el tránsito de miles de trabajadores, sino de miles de estudiantes que llevan clases presenciales en las diferentes zonas de la Capital. El Ministerio de Educación (MINEDU) aún no confirma si se implementará alternativas sobre clases virtuales para la continuidad educativa frente a la paralización.

¿Habrá clases virtuales este 4 de noviembre?

Las entidades educativas de Lima y Callao aún no confirman si es que este martes 4 de noviembre se suspenderá las clases presenciales en los colegios de la ciudad por el paro de transportistas.

De acuerdo con anteriores movilizaciones, las instituciones trasladaban la continuidad de sus ejercicios de manera remota. Es decir, los escolares llevaban sus materias de manera virtual para evitar que se retrasen con los cursos, ya que se encuentran en el último trimestre del año.

Paro de transportistas 4 de noviembre

El presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), Miguel Palomino, anunció la convocatoria con el sector de transporte, luego del fallecimiento de un transportista en Ventanilla. "Hemos aguantado antes, pero ahora somos contundentes.

Eso fue mi reclamo, todos somos conductores de transporte público. Se hizo una junta de los conos y el paro está aprobado en Lima y Callao". Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, confirmó a este medio la participación del Cono Sur, Norte, Centro y Este.

¿Qué líneas de transporte participará en el paro del 4 de noviembre ?

La República consultó a algunas empresas, que confirmaron su participación en la movilización de este 4 de noviembre en Lima y Callao. La Línea 33 y la empresa Corazón de Jesús, confirmaron su participación. Por otro lado, las empresas Nueva Era, ETMISPA, Ramón Castilla y la Línea 80 aún evalúan la medida, pero sus choferes anunciaron que se unirían de forma independiente en señal de protesta. "Todos los días nos matan" y "Todos deben parar, falta más unión" son algunas de sus declaraciones.

Además, las empresas identificadas que pertenecen a los gremios que se unen están Las Flores, El Rápido, Etuchisa (Los Chinos), Línea 50, Evipusa, Consorcio Villa, La Zeta, El Cóndor, Translicsa, Línea 10 E, Las Águilas 75, Consorcio Vía, Empresa Z, Los Loritos, Vipusa, Lipetsa, Nueva América, Urbanito, Edilberto Ramos, Huáscar, Santa Catalina, Línea 73, La 50 y Chama, que en su mayoría han reportado amenazas directas o asesinatos de conductores. La Unión de Transportistas afirmó que se une al paro.

