Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Sociedad

Nueva vía expresa norte: anuncian desvíos de 30 rutas de transporte por obras en la avenida Universitaria

Desde el 4 de noviembre, ambos sentidos de la avenida Universitaria en San Martín de Porres estarán cerrados las 24 horas del día.

Plan de desvíos por obras en la avenida Universitaria en San Martín de Porres
Foto referencial: MML

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao informó que 30 rutas de transporte público modificarán sus recorridos en el distrito de San Martín de Porres debido a los trabajos de construcción del nuevo corredor vial de la avenida Universitaria, parte del megaproyecto Vía Expresa Norte. Esta intervención busca mejorar la fluidez vehicular en el norte de Lima, aunque durante su ejecución se aplicará un plan de desvíos que afectará a miles de usuarios.

Desde el 4 de noviembre, se dispuso el cierre total de ambos sentidos de circulación —norte-sur y viceversa— en la avenida Universitaria, entre las avenidas José Granda y Tomás Valle, medida que regirá las 24 horas del día. El proyecto, con una inversión de 347,6 millones de soles, se inició oficialmente en septiembre con la implementación de un plan de desvíos complementario para mitigar el impacto del cierre.

TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Gerente de buses Nueva América denuncia que PNP y ATU detuvieron 36 unidades durante paro: "Ellos generaron el desorden"

Plan de desvíos por obras en la avenida Universitaria en San Martín de Porres

El proyecto de ampliación del servicio de movilidad urbana en la avenida Universitaria contempla la construcción de un corredor exclusivo de 8,5 kilómetros para el Metropolitano, que atravesará los distritos de Comas, Los Olivos y San Martín de Porres. La obra tiene un plazo de ejecución de dos años y busca optimizar la conexión entre el norte de Lima y el resto de la ciudad.

Desde Los Olivos

Como parte del plan de desvíos, 28 rutas provenientes de Los Olivos modificarán su recorrido habitual. En sentido norte–sur, los buses circularán por las avenidas Tomás Valle, Los Próceres y José Granda, mientras que en sentido sur–norte lo harán por José Granda, Los Próceres y Tomás Valle.

ATU anuncia modificaciones en 30 rutas de transporte público por obras en avenida Universitaria. Foto: ATU

ATU anuncia modificaciones en 30 rutas de transporte público por obras en avenida Universitaria. Foto: ATU

Desde Independencia

Además, dos rutas del distrito de Independencia también variarán su trayecto. En dirección norte–sur, las unidades transitarán por Germán Aguirre, Los Próceres y José Granda, y en sentido sur–norte lo harán por José Granda, Los Próceres y Germán Aguirre, antes de reincorporarse a su ruta original.

Hallan un cuerpo sin vida en zona agrícola en SMP, vecinos reportan que estos casos son recurrentes: "Esto es un cementerio"

Hallan un cuerpo sin vida en zona agrícola en SMP, vecinos reportan que estos casos son recurrentes: “Esto es un cementerio”

Madre de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

Madre de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: así se desarrolla la jornada y los servicios suspendidos en Lima y Callao

Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: así se desarrolla la jornada y los servicios suspendidos en Lima y Callao

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Corte de luz en Arequipa programado por SEAL desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre: zonas afectadas y horarios

Corte de luz en Arequipa programado por SEAL desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre: zonas afectadas y horarios

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

