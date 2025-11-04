Plan de desvíos por obras en la avenida Universitaria en San Martín de Porres | Foto referencial: MML

Plan de desvíos por obras en la avenida Universitaria en San Martín de Porres | Foto referencial: MML

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao informó que 30 rutas de transporte público modificarán sus recorridos en el distrito de San Martín de Porres debido a los trabajos de construcción del nuevo corredor vial de la avenida Universitaria, parte del megaproyecto Vía Expresa Norte. Esta intervención busca mejorar la fluidez vehicular en el norte de Lima, aunque durante su ejecución se aplicará un plan de desvíos que afectará a miles de usuarios.

Desde el 4 de noviembre, se dispuso el cierre total de ambos sentidos de circulación —norte-sur y viceversa— en la avenida Universitaria, entre las avenidas José Granda y Tomás Valle, medida que regirá las 24 horas del día. El proyecto, con una inversión de 347,6 millones de soles, se inició oficialmente en septiembre con la implementación de un plan de desvíos complementario para mitigar el impacto del cierre.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Plan de desvíos por obras en la avenida Universitaria en San Martín de Porres

El proyecto de ampliación del servicio de movilidad urbana en la avenida Universitaria contempla la construcción de un corredor exclusivo de 8,5 kilómetros para el Metropolitano, que atravesará los distritos de Comas, Los Olivos y San Martín de Porres. La obra tiene un plazo de ejecución de dos años y busca optimizar la conexión entre el norte de Lima y el resto de la ciudad.

Desde Los Olivos

Como parte del plan de desvíos, 28 rutas provenientes de Los Olivos modificarán su recorrido habitual. En sentido norte–sur, los buses circularán por las avenidas Tomás Valle, Los Próceres y José Granda, mientras que en sentido sur–norte lo harán por José Granda, Los Próceres y Tomás Valle.

ATU anuncia modificaciones en 30 rutas de transporte público por obras en avenida Universitaria. Foto: ATU

Desde Independencia

Además, dos rutas del distrito de Independencia también variarán su trayecto. En dirección norte–sur, las unidades transitarán por Germán Aguirre, Los Próceres y José Granda, y en sentido sur–norte lo harán por José Granda, Los Próceres y Germán Aguirre, antes de reincorporarse a su ruta original.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.