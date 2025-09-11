HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cierran tramos de la avenida Universitaria por construcción de la Vía Expresa Norte: conoce los desvíos

Durante 75 días la MML implementará desvíos entre las avenidas Tomás Valle y Angélica Gamarra. Se habilitarán vías auxiliares y se pide a los conductores respetar las nuevas señalizaciones para evitar congestiones.

Municipalidad de Lima inicia obras de la Vía Expresa Norte. Foto: MML
Municipalidad de Lima inicia obras de la Vía Expresa Norte. Foto: MML

Este lunes 15 de septiembre comenzará la construcción de la Vía Expresa Norte, junto con las ampliaciones del servicio del Metropolitano, en un proyecto que forma parte de la primera etapa de intervención vial en Lima Norte. Según la Municipalidad de Lima (MML), estas obras buscan mejorar la transitabilidad en distritos clave como San Martín de Porres, Los Olivos y Comas, zonas que concentran gran cantidad de tráfico vehicular y población. Por lo que a partir del jueves 11 se inició con el plan de desvio.

La comuna capitalina informó que durante aproximadamente 75 días se aplicarán desvíos entre las avenidas Tomás Valle y Angélica Gamarra, tramo que será el primero en intervenirse. Para mitigar los efectos en la circulación, se habilitarán vías auxiliares destinadas a la circulación de transporte público, vehículos privados y de carga pesada. Las autoridades recalcaron que los conductores deberán respetar las nuevas rutas y señalizaciones a fin de evitar mayor congestión en la zona.

Plan de desvío de la MML y de EMAPE. Foto: Municipalidad de Lima

Plan de desvío de la MML y de EMAPE. Foto: Municipalidad de Lima

Un megaproyecto de S/ 347 millones

La Vía Expresa Norte tendrá una extensión de 8,7 kilómetros y una inversión total de S/ 347 millones. Según estimaciones oficiales, el proyecto beneficiará directamente a más de 2 millones de habitantes, con el fin de mejorar la conectividad entre distritos y reduciendo los tiempos de traslado hacia el centro y sur de la capital.

La ejecución se llevará a cabo bajo la modalidad fast track, mecanismo que permite avanzar de manera paralela en diferentes etapas de la obra con el fin de reducir los plazos de entrega. De acuerdo con el cronograma de la Municipalidad, este esquema permitirá culminar los trabajos en un tiempo significativamente menor al de una obra tradicional.

Si bien la Municipalidad de Lima sostiene que la obra será un legado de infraestructura para la ciudad, algunos vecinos expresaron sus dudas sobre la planificación. “En teoría es una buena propuesta, pero la realidad es que está mal diseñada. La ampliación del Metropolitano puede terminar generando más tráfico en horas punta”, señaló una vecina en declaraciones a La República.

Otros residentes de la zona también manifestaron preocupación por la falta de información clara sobre los desvíos y por el impacto que tendrán las obras en el comercio local.

La construcción de la Vía Expresa Norte se suma a otros proyectos impulsados por la actual gestión municipal, que busca modernizar la red vial de Lima. En ese sentido, la ampliación del Metropolitano también está comprendida en estas obras.

