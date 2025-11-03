Hallan un cuerpo sin vida en zona agrícola en SMP, vecinos reportan que estos casos son recurrentes: “Esto es un cementerio”

Se halló un cuerpo de un hombre en zona poca transitada en SMP. | URPI-LR | Francisco Erazo

Durante la mañana del 3 de noviembre, transeúntes reportaron el hallazgo de un cadáver envuelto en una manta rosa en la zona agrícola de Chuquitanta en el distrito de San Martín de Porres. Tras la alerta, peritos de criminalística de la Policía Nacional llegaron al lugar para cercar la escena del crimen y recabar pruebas de los hechos.

Información preliminar de la PNP sostuvo que la víctima de sexo masculino sería de nacionalidad extranjera. Asimismo, no se descartó que se tratase de un posible ajuste de cuentas, ya que en el lugar hay una fuerte presencia de tráfico de terrenos agrícolas.

La Fiscalía de turno ordenó el levantamiento del cuerpo luego de los exámenes correspondientes e indicaron que la víctima tenía un tatuaje de flecha ubicado en el brazo izquierdo.

Vecinos reportan casos similares en semanas anteriores

Ante la conmoción, vecinos de SMP recordaron que hace más de una semana, a 500 metros del hecho, se encontraron tres cuerpos más. En la misma zona, también se halló un cajón funerario a los días.

"Esto no es novedad, en la semana siempre aparecen (cuerpos). La gente dice que esto es un cementerio. No hay alumbrado público, toda la zona es oscura, es peligroso caminar por la noche", declaró un transeúnte local.

PNP investiga caso de cuerpo hallado en SMP

El coronel PNP José Quiroz Dávila, jefe de DIVPOL Norte 1, indicó que hasta el momento no se puede determinar al 100% las causas del homicidio porque aún no se tiene información especializada, lo único que tenemos es el hallazgo del cadáver.

"Es una persona adulta de sexo masculino, pero no puedo adelantarme a una investigación que recién inicia. Recién están iniciando los exámenes en la escena del crimen y estaremos a la espera de los resultados preliminares".

Asimismo, el oficial sostuvo que los delincuentes aprovechan que la zona de Chuquitanta es oscura y "se presume" que dejan cuerpos en el lugar y que por un patrullaje se encontró el fallecido. Sin embargo, vecinos de la zona señalaron que hay poca presencia de serenazgo y pocas veces policiales.

