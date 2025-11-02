Keyis Belén González Astudillo, madre del 'Maldito Cris', fue detenida en un operativo de la PNP en una discoteca de San Martín de Porres por incumplir su libertad condicional. | composición LR

Keyis Belén González Astudillo, madre del abatido delincuente conocido como el ‘Maldito Cris’, fue intervenida por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo en una discoteca de San Martín de Porres, la noche de Halloween. La mujer habría incumplido las reglas de conducta impuestas como parte de su libertad condicional.

La detención ocurrió en un local nocturno donde más de 80 personas fueron intervenidas por la PNP y personal de Migraciones. En el lugar, las autoridades capturaron a 13 sujetos vinculados a la organización criminal Los Chamos del Carro Azul, dedicada a la explotación sexual y el tráfico de drogas.

Violó normas de libertad condicional

González Astudillo celebraba junto al grupo, pese a las restricciones que debía cumplir tras haber sido liberada bajo condición de buena conducta. “Ella misma nos ha referido que está firmando en una condición de libertad condicional, tiene que someterse a determinadas reglas pero con lo que hemos encontrado no estaría cumpliendo. Por tanto, la autoridad competente debe revocar esa libertad”, señaló el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirincri, a los medios.

La madre del ‘Maldito Cris’ ya había sido detenida en 2023 por presuntos delitos de tráfico de drogas y homicidio, además de tener una situación migratoria irregular. Sin embargo, recuperó su libertad tras someterse a reglas judiciales que ahora habría infringido. Durante la intervención, la mujer se mostró tranquila e incluso sonriente frente a las cámaras. “No tengo requisitoria, no tengo impedimento de nada”, declaró ante la prensa.

Detención en 2023 ocurrió tras el abatimiento del delincuente.

Operativo terminó en la captura de Los chamos del Carro Azul

En el operativo también se hallaron drogas, un arma de fuego y se detuvo a dos requisitoriados por estafa y hurto agravado. Entre los capturados figura Jefferson Pastor Salas Soto, presunto integrante del Tren de Aragua y parte del brazo criminal conocido como La guerrilla pobre, vinculado a la trata de personas. La Policía continuará con las investigaciones para determinar si Belén González mantenía algún vínculo con las redes delictivas desarticuladas durante la intervención.

Producto del operativo, se incautaron municiones, un arma y droga. Además, se detuvo a 14 personas y se rescató a 68 víctimas (entre ellas, dos menores de edad).

Los Chamos del Carro Azul fueron intervenidos por la PNP en la discoteca de SMP.

