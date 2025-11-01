HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corredor Morado implementará nueva ruta extraordinaria que conectará a San Juan Lurigancho y San Isidro

Los vecinos de San Juan de Lurigancho podrán viajar directamente con nuevo servicio del corredor Morado que enlazará con la Línea 1 del Metro y el Metropolitano.

Corredor Morado conectará SJL con San Isidro en su nueva ruta extraordinaria.
Corredor Morado conectará SJL con San Isidro en su nueva ruta extraordinaria. | Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que se pondrá en marcha el servicio extraordinario 09 (SE-09) del corredor Morado, una nueva ruta que unirá los distritos de San Juan de Lurigancho con San Isidro. Esta conexión beneficiará a miles de usuarios que diariamente deben trasladarse entre el este y el centro financiero de la Capital.

Este recorrido que unirá Bayovar seguirá una ruta similar a la de la línea 405, pero tendrá algunas variaciones en su recorrido. Es decir, estas ahora ingresarán por las avenidas José Carlos Mariátegui y Héroes del Cenepa, donde se habilitarán dos nuevos paraderos con ambos sentidos.

PUEDES VER: "El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Vecinos de SJL se beneficiarán con conexiones

Usuarios de esta nueva ruta del corredor Morado podrá acceder a la estación Bayóvar de Línea 1 del Metro de Lima, para realizar trasbordos hacia el Metropolitano en las estaciones México y Canaval y Moreyra. Esta conexión busca ofrecer un viaje más rápido, seguro y económico hacia San Isidro, además, pretende reducir la demanda de transporte informal.

El recorrido iniciará desde el paradero Capilla, en SJL, hasta Canaval y Moreyra, en San Isidro. Pasará por las vías principales de Fernando Wiesse, Próceres de la Independencia, Abancay, México, Javier Prado y Paseo de la República.

PUEDES VER: DNI electrónico gratis este 3 y 4 de noviembre: Revisa dónde podrás adquirir y quienes son los beneficiarios

Horarios y paraderos del nuevo servicio del corredor Morado

El corredor morado contará con 32 paraderos de ida y 34 de retorno, estos operarán de lunes a domingo de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. La tarifa del servicio de transporte costará S/ 2.80 y el medio pasaje para escolares y universitarios será de S/ 1.40.

Asimismo, el bus complementario aplicará tarifas promocionales para tramos cortos bajo el esquema de "Aquisito nomás" y la integración tarifaria con los demás servicios del corredor Morado en la avenida Abancay.

