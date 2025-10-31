Último recorrido del Señor de los Milagros en Lima: ATU anuncia desvíos del Metropolitano y Corredores

Mediante un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este sábado 1 de noviembre se aplicarán desvíos y rutas especiales en distintos servicios de transporte público con motivo del último recorrido procesional del Señor de los Milagros en el Centro de Lima. La medida busca garantizar la seguridad de los miles de fieles que participarán en la jornada religiosa y mantener la fluidez vehicular en las principales vías afectadas.

Durante esta fecha, las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega permanecerán cerradas de manera temporal, debido al paso de la imagen morada. Por ello, los buses del Metropolitano, así como los corredores complementarios Azul, Morado y el servicio Aerodirecto, modificarán parcialmente su recorrido. La ATU exhortó a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación y seguir las indicaciones del personal en campo.

¿Cuáles serán las nuevas rutas durante la procesión del Señor de los Milagros?

En el caso del Metropolitano, los servicios regulares y expresos desviarán su trayecto por la avenida Alfonso Ugarte, mientras que las estaciones Colmena, Tacna, Jirón de la Unión y Castilla permanecerán inoperativas mientras dure la procesión. Asimismo, los buses del Corredor Azul circularán por vías alternas como Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola antes de retomar su ruta habitual, mientras que el Corredor Morado tendrá un recorte de recorrido hasta el jirón Virú con Prolongación Tacna.

Por su parte, el servicio Aerodirecto Centro iniciará y finalizará de manera excepcional en la Plaza Dos de Mayo, con el fin de evitar el congestionamiento en la zona de influencia del recorrido procesional. La ATU precisó que los desvíos se aplicarán solo mientras dure el desplazamiento de la imagen, por lo que los servicios retomarán su operación normal una vez concluido el evento religioso.

Se espera gran afluencia de fieles

La institución recordó a los ciudadanos que durante esta jornada se espera una gran afluencia de público, por lo que se recomienda evitar el uso de vehículos particulares en el centro histórico y optar por medios alternativos de transporte. Además, sugirió estar atentos a la información en tiempo real que se difundirá a través de sus redes oficiales.

El Señor de los Milagros, considerado el patrono de la ciudad de Lima, culminará este 1 de noviembre su sexto y último recorrido del año. La procesión recorrerá calles históricas envueltas en incienso, cánticos y fe, mientras la ciudad se tiñe de morado una vez más.