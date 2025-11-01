DNI electrónico será gratuito en estas regiones del país. | Composición LR

DNI electrónico será gratuito en estas regiones del país. | Composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) convocó a una nueva jornada de atención para los días 3 y 4 de noviembre. Diversos gobiernos locales continúan impulsando iniciativas para entregar el DNI electrónico gratis a todos los ciudadanos de sus jurisdicciones. Esta campaña prioriza a grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas y personas en condiciones de pobreza.

La atención gratuita tiene como objetivo asegurar que toda la población que no cuente con un carné de identificación oficial pueda acceder a gestionarlos. Cabe mencionar que este documento resulta indispensable para acceder a derechos fundamentales y permite la participación en procesos electorales, aperturas de cuentas bancarias, hasta la atención en centros de salud.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Miles de familias le rinden homenaje a sus seres queridos en el Día de los Muertos y recorren los cementerios

¿Qué regiones tramitará el DNI gratuito?

Estas jornadas de campaña gratuita será promovida principalmente en las siguientes regiones a partir del lunes 3 de noviembre:

Madre de Dios

La Municipalidad Distrital de Laberinto, en Puerto Maldonado, anunció que la campaña para la tramitación de DNI gratuita iniciará este lunes a partir de las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Los ciudadanos que deseen adquirir el documento deberán acercarse en ese horario.

Asimismo, la campaña ofrecerá otros trámites disponibles para los pobladores. Estos son:

Renovación de DNI para todas las edades

Actualización de estado civil

Inscripción por primera vez del DNI

Rectificación de domicilio en el DNI para menores de edad

Entrega de documentos a quienes realizaron el trámite en campañas anteriores

Tacna

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en la provincia de Tacna, informó que este 3 y 4 de noviembre se llevará a cabo la campaña de DNI electrónico gratis para jóvenes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores. Los ciudadanos deberán acudir al auditorio Ángel Alejo tunco desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde. En este caso, el municipio solo ofrecerá 60 cupos, por lo que se atenderá por orden de llegada.

¿Cuáles son las ventajas de obtener el DNI electrónico?

El DNI electrónico es un documento oficial que tiene seguridad, rapidez y digitalidad, según Reniec. Sus beneficios son los siguientes:

Identificación segura y confiable tanto en trámites presenciales como digitales

Facilita la firma digital para otorgar validez legal a documentos electrónicos

Protección ante la suplantación de identidad por medio de tecnología biométrica

Agiliza y simplifica el acceso a servicios públicos y privados, como la apertura de cuentas bancarias.

Tiene mayor durabilidad y resistencia

Impulsa a la modernización del sistema de identificación nacional y fomenta la inclusión digital en la ciudadanía

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.