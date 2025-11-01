HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

DNI electrónico gratis este 3 y 4 de noviembre: Revisa dónde podrás adquirir y quienes son los beneficiarios

Reniec anuncia una nueva campaña de DNI electrónico que beneficiará a miles de peruanos con el propósito de modernizar el registro ciudadano.

DNI electrónico será gratuito en estas regiones del país.
DNI electrónico será gratuito en estas regiones del país. | Composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) convocó a una nueva jornada de atención para los días 3 y 4 de noviembre. Diversos gobiernos locales continúan impulsando iniciativas para entregar el DNI electrónico gratis a todos los ciudadanos de sus jurisdicciones. Esta campaña prioriza a grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas y personas en condiciones de pobreza.

La atención gratuita tiene como objetivo asegurar que toda la población que no cuente con un carné de identificación oficial pueda acceder a gestionarlos. Cabe mencionar que este documento resulta indispensable para acceder a derechos fundamentales y permite la participación en procesos electorales, aperturas de cuentas bancarias, hasta la atención en centros de salud.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Miles de familias le rinden homenaje a sus seres queridos en el Día de los Muertos y recorren los cementerios

¿Qué regiones tramitará el DNI gratuito?

Estas jornadas de campaña gratuita será promovida principalmente en las siguientes regiones a partir del lunes 3 de noviembre:

Madre de Dios

La Municipalidad Distrital de Laberinto, en Puerto Maldonado, anunció que la campaña para la tramitación de DNI gratuita iniciará este lunes a partir de las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Los ciudadanos que deseen adquirir el documento deberán acercarse en ese horario.

Asimismo, la campaña ofrecerá otros trámites disponibles para los pobladores. Estos son:

  • Renovación de DNI para todas las edades
  • Actualización de estado civil
  • Inscripción por primera vez del DNI
  • Rectificación de domicilio en el DNI para menores de edad
  • Entrega de documentos a quienes realizaron el trámite en campañas anteriores

Tacna

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en la provincia de Tacna, informó que este 3 y 4 de noviembre se llevará a cabo la campaña de DNI electrónico gratis para jóvenes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores. Los ciudadanos deberán acudir al auditorio Ángel Alejo tunco desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde. En este caso, el municipio solo ofrecerá 60 cupos, por lo que se atenderá por orden de llegada.

PUEDES VER: Cierre de calles por procesión del Señor de los Milagros: rutas alternas para saber por dónde pasar este 1 de noviembre

¿Cuáles son las ventajas de obtener el DNI electrónico?

El DNI electrónico es un documento oficial que tiene seguridad, rapidez y digitalidad, según Reniec. Sus beneficios son los siguientes:

  • Identificación segura y confiable tanto en trámites presenciales como digitales
  • Facilita la firma digital para otorgar validez legal a documentos electrónicos
  • Protección ante la suplantación de identidad por medio de tecnología biométrica
  • Agiliza y simplifica el acceso a servicios públicos y privados, como la apertura de cuentas bancarias.
  • Tiene mayor durabilidad y resistencia
  • Impulsa a la modernización del sistema de identificación nacional y fomenta la inclusión digital en la ciudadanía

