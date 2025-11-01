DNI electrónico gratis este 3 y 4 de noviembre: Revisa dónde podrás adquirir y quienes son los beneficiarios
Reniec anuncia una nueva campaña de DNI electrónico que beneficiará a miles de peruanos con el propósito de modernizar el registro ciudadano.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) convocó a una nueva jornada de atención para los días 3 y 4 de noviembre. Diversos gobiernos locales continúan impulsando iniciativas para entregar el DNI electrónico gratis a todos los ciudadanos de sus jurisdicciones. Esta campaña prioriza a grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas y personas en condiciones de pobreza.
La atención gratuita tiene como objetivo asegurar que toda la población que no cuente con un carné de identificación oficial pueda acceder a gestionarlos. Cabe mencionar que este documento resulta indispensable para acceder a derechos fundamentales y permite la participación en procesos electorales, aperturas de cuentas bancarias, hasta la atención en centros de salud.
¿Qué regiones tramitará el DNI gratuito?
Estas jornadas de campaña gratuita será promovida principalmente en las siguientes regiones a partir del lunes 3 de noviembre:
Madre de Dios
La Municipalidad Distrital de Laberinto, en Puerto Maldonado, anunció que la campaña para la tramitación de DNI gratuita iniciará este lunes a partir de las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Los ciudadanos que deseen adquirir el documento deberán acercarse en ese horario.
Asimismo, la campaña ofrecerá otros trámites disponibles para los pobladores. Estos son:
- Renovación de DNI para todas las edades
- Actualización de estado civil
- Inscripción por primera vez del DNI
- Rectificación de domicilio en el DNI para menores de edad
- Entrega de documentos a quienes realizaron el trámite en campañas anteriores
Tacna
La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en la provincia de Tacna, informó que este 3 y 4 de noviembre se llevará a cabo la campaña de DNI electrónico gratis para jóvenes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores. Los ciudadanos deberán acudir al auditorio Ángel Alejo tunco desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde. En este caso, el municipio solo ofrecerá 60 cupos, por lo que se atenderá por orden de llegada.
¿Cuáles son las ventajas de obtener el DNI electrónico?
El DNI electrónico es un documento oficial que tiene seguridad, rapidez y digitalidad, según Reniec. Sus beneficios son los siguientes:
- Identificación segura y confiable tanto en trámites presenciales como digitales
- Facilita la firma digital para otorgar validez legal a documentos electrónicos
- Protección ante la suplantación de identidad por medio de tecnología biométrica
- Agiliza y simplifica el acceso a servicios públicos y privados, como la apertura de cuentas bancarias.
- Tiene mayor durabilidad y resistencia
- Impulsa a la modernización del sistema de identificación nacional y fomenta la inclusión digital en la ciudadanía
