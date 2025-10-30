La familia de Edward Camargo Serralta, un hombre de 47 años, busca desesperadamente por su paradero tras su desaparición el 22 de octubre. Su comportamiento cambió tras un accidente doméstico. | Composición LR

La familia de Edward Camargo Serralta, un hombre de 47 años, busca desesperadamente por su paradero tras su desaparición el 22 de octubre. Su comportamiento cambió tras un accidente doméstico. | Composición LR

La familia de Edward Camargo Serralta, un hombre de 47 años conocido por su alegría y su amor por la música, vive días de angustia desde que desapareció el pasado 22 de octubre. Todo comenzó con un accidente doméstico que, según sus seres queridos, cambió por completo su comportamiento. Desde entonces, no han vuelto a saber de él. Su esposa, Carmen, cuenta que, antes del accidente, siempre fue un hombre risueño, paciente y trabajador. “Ante los problemas, él solo decía ‘ya pasará’ y se reía. Esa era su manera de enfrentar la vida”, cuenta. Edward trabajaba en la empresa Wenco Perú en Néstor Gambetta (Callao), y solía salir de casa a las 6:30 de la mañana.

El cambio comenzó tras varios días de tos intensa y bronquitis. Según sus familiares, se automedicaba con pastillas desinflamatorias y relajantes para poder dormir. Pero el problema se agravó cuando, hace unas semanas, sufrió una caída en casa: el cuerpo le venció y se golpeó la frente. Aunque le hicieron una tomografía que no mostró lesiones, desde entonces empezó a mostrarse somnoliento, nervioso y confundido. “Ya no dormía bien. Le habían dado un relajante fuerte, y después de eso comenzó a decir que sentía el corazón acelerado, que la cabeza le dolía y que no quería más medicinas”, contó su hermana, quien también participa en la búsqueda.

Caídas dejaron secuelas

En los días siguientes, Edward volvió a caerse dos veces más en casa, golpeándose la cabeza nuevamente. Su esposa intentó convencerlo de acudir a emergencias, pero él temía que lo descontaran en el trabajo. El viernes posterior al accidente fue finalmente atendido: los médicos le diagnosticaron bronquitis aguda y asma leve, sin evidencias de daño neurológico. “Le sacaron una tomografía a la cabeza y una placa acá al tórax y me dijeron que en la cabeza no tenía nada”, contó.

Sin embargo, su conducta cambió de forma alarmante. “Lloraba sin motivo, decía que lo seguían, que algo malo iba a pasar. Le molestaba la luz y no quería ver los celulares. Actuaba celoso. Se escondía, escribía en las paredes”, recuerda Carmen. Preocupada, su familia pidió una cita con un psiquiatra en la clínica Cayetano Heredia, pero la consulta fue cancelada a último momento. Ese hecho, según su entorno, lo alteró profundamente. “Él escuchó y se había enfurecido, amargado. Salió empujando a todos. Dijo que se iba a curar solo”, relató la esposa.

Su familia pide apoyo alertando a las autoridades si lo ven. Así iba vestido.

Desaparición en Cantogrande

El martes 21 de octubre, Edward fue llevado a casa de su hijo mayor, en Canto Grande (San Juan de Lurigancho), para que descansara. Al día siguiente, mientras su familia gestionaba una ambulancia para llevarlo al hospital, salió corriendo y desapareció. “Mi sobrino trató de seguirlo, pero él corrió con una fuerza impresionante y no lo alcanzó”, contó su hermana.

Algunos vecinos aseguraron haberlo visto días después por la avenida Las Flores y Caja de Agua, caminando despacio o pidiendo comida en los alrededores de mercados y pollerías. “Dicen que camina despacio, está cojeando y él no quiere regresar a casa ni al trabajo, tiene miedo de que lo internen”, añadió la hermana. Edward vestía polo rojo y casaca tipo militar color verde al momento de su desaparición.

Lo buscan en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho

Su familia recorre calles, parques y hospitales de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, con apoyo de algunos serenos y comisarías, pero sin resultados. “Nos dicen que sigamos buscando por nuestra cuenta. Ya hemos contratado personas para ayudar, pero no hay rastro”, lamenta Carmen. Su hijo de 7 años también pregunta todos los días por su padre. “No sé qué decirle. Solo quiero que regrese o que alguien nos diga si está bien”, expresa entre lágrimas.

La familia Camargo pide a cualquier persona que haya visto a Edward o tenga información sobre su paradero comunicarse al número 997 577 659 o avisar a la comisaría más cercana. “Él no está bien, necesita atención médica. Si alguien lo ve, por favor no lo deje solo. Somos una familia desesperada que solo quiere tenerlo de vuelta”, pide su hermana.

