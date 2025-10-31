En entrevista con Manuela Camacho, en su programa Fuerte y Claro, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, denunció el robo que sufrió en la madrugada de hoy viernes 31 de octubre el comedor popular Santa Isabel, ubicado en Canto Rey. "No tienen límite. Nosotros hacemos una distribución periódica de los alimentos y eso han robado. Ya no tienen perdón de nadie esta gente", afirmó el burgomaestre.

De acuerdo con el parte policial al que accedió este medio, la presidenta del establecimiento, identificada como Victoria Mallma Palomino, de 59 años, denunció que desconocidos ingresaron al local por el techo y sustrajeron productos de primera necesidad y electrodomésticos utilizados para la preparación de alimentos.

El hecho sucedió aproximadamente a las 4:00 a. m. Las autoridades vienen realizando las diligencias correspondientes y no se descarta que los responsables pertenezcan a una banda dedicada al hurto en comedores populares de la zona.

Tercer robo a un comedor popular en menos de un mes

Esta es la tercera vez que roban un comedor popular en el distrito de San Juan de Lurigancho. A mediados de octubre, el comedor popular Señor de los Milagros también fue víctima de la delincuencia, cuando sujetos ingresaron al local comunitario y se llevaron víveres, utensilios y balones de gas. Según testimonios de voluntarios y beneficiarios, la situación se ha vuelto insostenible, pues es la segunda vez que este local denuncia el robo de sus pertenencias.

Los vecinos aseguran que la delincuencia en la zona se ha incrementado debido a la gran cantidad de viviendas deshabitadas. De acuerdo con los moradores, estas viviendas vacías son utilizadas como escondites o puntos de vigilancia por bandas criminales.

Por su parte, Jesús Maldonado criticó que los delincuentes atacan a los sectores más pobres porque las autoridades no responden a sus denuncias. "Atacan a los sectores más vulnerables porque ellos son los que no alcanzan justicia. Si la señora va a ir y denuncia que le han robado su jarra y dos ollas, en la comisaría no se lo van a aceptar. Por cinco soles nadie te acepta una denuncia", enfatizó.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105.

