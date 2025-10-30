HOYSuscripcion LR Focus

Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     
Sociedad

Joven universitario que desapareció en playa Bertolotto, en San Miguel, es hallado sin vida tras 5 días de búsqueda

Miembros de Criminalística trasladaron el cuerpo de Gustavo Velásquez a la morgue del Callao para su identificación oficial. Su madre confirmó que su hijo no sabía nadar.

El cuerpo de Gustavo Velásquez Ravelo fue hallado en la playa Mar Brava del Callao.
El cuerpo de Gustavo Velásquez Ravelo fue hallado en la playa Mar Brava del Callao.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos del Ministerio Público hallaron el cuerpo sin vida de Gustavo Velásquez Ravelo, un estudiante universitario de 33 años, la mañana del jueves 30 de octubre en la playa Mar Brava del Callao, cinco días después de que fuera reportado como desaparecido.

Personal de salvataje del primer puerto encontró el cuerpo de la víctima entre las rocas de la playa. La madre del joven confirmó a diversos medios que su hijo fue visto por última vez durante la madrugada del domingo 26, cuando ingresó al mar en la playa Malecón Bertolotto, ubicada en el distrito de San Miguel.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

lr.pe

Búsqueda de Gustavo Velásquez Ravelo

Los familiares aseguraron que Gustavo Velásquez salió de su domicilio, en Comas, alrededor de las seis de la tarde del sábado 25 de octubre con dirección a un centro comercial. Horas después, se reunió con un grupo de amigos, con quienes más tarde se dirigió al balneario Malecón Bertolotto. En la madrugada del domingo 26, varios integrantes del grupo ingresaron al mar. Fue entonces cuando una ola arrastró al estudiante de ingeniería.

Uno de los acompañantes relató que el joven fue arrastrado por una ola mientras se encontraba sobre una estructura de concreto en la orilla. “Mi hijo no sabía nadar; nunca le ha gustado el mar porque siempre le ha tenido respeto”, declaró su madre.

Integrantes de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver, el cual fue llevado a la morgue central del Callao para confirmar su identidad.

Hombre muere baleado dentro de su auto, reportado como robado, cuando habría intentado recuperarlo en San Martín de Porres

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

Asesinato de chofer en Callao: PNP asegura que línea telefónica usada para extorsión era usada por menor de 14 años involucrado en caso

Asesinato de chofer en Callao: PNP asegura que línea telefónica usada para extorsión era usada por menor de 14 años involucrado en caso

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

Callao y San Luis marcan el pulso del mercado inmobiliario limeño

Callao y San Luis marcan el pulso del mercado inmobiliario limeño

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

