El cuerpo de Gustavo Velásquez Ravelo fue hallado en la playa Mar Brava del Callao. | Composición LR

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos del Ministerio Público hallaron el cuerpo sin vida de Gustavo Velásquez Ravelo, un estudiante universitario de 33 años, la mañana del jueves 30 de octubre en la playa Mar Brava del Callao, cinco días después de que fuera reportado como desaparecido.

Personal de salvataje del primer puerto encontró el cuerpo de la víctima entre las rocas de la playa. La madre del joven confirmó a diversos medios que su hijo fue visto por última vez durante la madrugada del domingo 26, cuando ingresó al mar en la playa Malecón Bertolotto, ubicada en el distrito de San Miguel.

Búsqueda de Gustavo Velásquez Ravelo

Los familiares aseguraron que Gustavo Velásquez salió de su domicilio, en Comas, alrededor de las seis de la tarde del sábado 25 de octubre con dirección a un centro comercial. Horas después, se reunió con un grupo de amigos, con quienes más tarde se dirigió al balneario Malecón Bertolotto. En la madrugada del domingo 26, varios integrantes del grupo ingresaron al mar. Fue entonces cuando una ola arrastró al estudiante de ingeniería.

Uno de los acompañantes relató que el joven fue arrastrado por una ola mientras se encontraba sobre una estructura de concreto en la orilla. “Mi hijo no sabía nadar; nunca le ha gustado el mar porque siempre le ha tenido respeto”, declaró su madre.

Integrantes de criminalística realizaron el levantamiento del cadáver, el cual fue llevado a la morgue central del Callao para confirmar su identidad.

