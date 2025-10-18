HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La avenida más larga de Lima conecta San Miguel y Carabayllo desde 1992: cruza 6 distritos en 32 kilómetros

La avenida más larga de Lima tiene un total de 32.2 kilómetros y conecta 6 distritos desde su inauguración el 3 de mayo de 1992. Es la tercera más extensa de Sudamerica.


La avenida Universitaria es la más grande Lima Metropolitana con 32.2 kilómetros
La avenida Universitaria es la más grande Lima Metropolitana con 32.2 kilómetros | Composición LR/Andina

La avenida Universitaria es la más extensa de Lima Metropolitana, con 32,2 kilómetros de recorrido, y una de las vías más transitadas de la ciudad. Cruza seis distritos —San Miguel, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Comas y Carabayllo— y conecta áreas residenciales, comerciales, educativas e industriales. Su relevancia no radica solo en su longitud, sino también en el papel clave que desempeña en la movilidad diaria de miles de limeños, ya que atraviesa lugares emblemáticos como:

  • Universidad Nacional Mayor de San Marcos
  • Pontificia Universidad Católica del Perú
  • Universidad de Ciencias y Humanidades
  • Universidad Privada del Norte
  • Centro Comercial Plaza San Miguel
  • Parque Zonal Sinchi Roca (Comas)
  • Municipalidades de distritos como San Martín de Porres y Comas
  • Cruza avenidas importantes: Avenida Venezuela, Colonial, Perú, Túpac Amaru y la Panamericana Norte.

Origen del nombre de la avenida Universitaria y su vínculo académico

El nombre de la avenida Universitaria no es casual. Esta extensa vía limeña debe su denominación al rol que cumple como vía de acceso de instituciones educativas superiores de gran relevancia. A lo largo de su recorrido, conecta directamente con centros de formación superior como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuya Ciudad Universitaria está atravesada por esta arteria, así como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Privada del Norte (UPN) y la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH).

¿Cuál es la avenida más corta de Lima Metropolitana?

En contraste con la extensa avenida Universitaria, la vía más corta de Lima Metropolitana es la avenida Alfredo Novoa, también conocida como Calle 33. Ubicada entre los distritos de San Martín de Porres y el Callao, esta calle mide apenas una cuadra. Su nombre rinde homenaje al militar peruano Alfredo Novoa Cava, caído durante el conflicto con Ecuador en 1941.

Avenida Universitaria es la tercera más larga de Sudamérica

Con sus 32,2 kilómetros de extensión, la avenida Universitaria no solo lidera en Lima, sino que también figura entre las más largas de Sudamérica. Según una publicación de Radio La Calle, de Ecuador, esta vía ocupa el tercer lugar en el ranking continental, solo por detrás de la avenida Brasil en Río de Janeiro (58,5 km) y la avenida Rivadavia en Buenos Aires (35 km).

