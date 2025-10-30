HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

Vecinos aseguran que la víctima no residía en esta zona de Breña. Una cámara de seguridad cercana podría ser clave para la investigación.

Asesinan a hombre dentro de su camioneta en Breña
Asesinan a hombre dentro de su camioneta en Breña | Adrián Sarria | La República

Este jueves 30 de octubre, un hombre fue hallado muerto dentro de una camioneta tras recibir varios disparos en la urbanización Nosiglia, II etapa, en el distrito de Breña, entre las 3 y 4 de la madrugada. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la zona mientras se realizan las pericias. En la zona, se encontraron hasta 5 casquillos de bala.

Vecinos indicaron que el vehículo no era conocido en el barrio y que una cámara de seguridad de una vivienda cercana podría aportar imágenes del hecho. Agregaron que el hombre no era vecino del lugar y que el automóvil tampoco había sido visto antes.

PNP encontró hasta 5 casquillos de bala. Foto: Adrián Sarria / La República

PNP encontró hasta 5 casquillos de bala. Foto: Adrián Sarria / La República

Investigación en marcha en medio del estado de emergencia

Las autoridades han iniciado las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen. Una cámara de seguridad de una vivienda cercana podría ser determinante para el caso; sin embargo, los agentes aún no logran acceder a las imágenes. Este nuevo hecho de violencia ocurre en pleno estado de emergencia, lo que ha incrementado la preocupación entre los vecinos por la persistencia de delitos violentos en Lima Metropolitana.

"Este lugar es conocido como un lugar peligroso. Las personas ya no quieren salir de noche debido a las barras del Callao. Lamentablemente, Breña ha chocado con el Callao. Pedimos a las autoridades el control respectivo, que mejore esto, porque va a empeorar, la gente camina con miedo", indicó un vecino de la zona para La República. Asimismo, agregó que ya se vienen registrando múltiples asesinatos en el distrito, a pesar de contar con comisaría cercanas: "Han asesinado a varios jóvenes y ahora esto, y eso que hay bastantes comisarías alrededor, como la de Varela. Tanto personal y nada, solo vienen a constatar y pasar revista".

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

