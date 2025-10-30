HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Hombre muere baleado dentro de su auto, reportado como robado, cuando habría intentado recuperarlo en San Martín de Porres

El vehículo, en donde el propietario fue asesinado, figura como robado en los registros de Sunarp. La PNP maneja la hipótesis de que la víctima estuvo a punto de recuperar su auto.

Las autoridades realizan las investigaciones para dar con el paradero de los sicarios. Foto: Composición LR/Latina
Las autoridades realizan las investigaciones para dar con el paradero de los sicarios. Foto: Composición LR/Latina

Durante la madrugada de este jueves 30 de octubre, un hombre fue asesinado dentro de su vehículo de placa AMZ591, a la altura de la cuadra 24 de la avenida Antúnez de Mayolo, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima fue identificada como Genrry Eler Anchelia, quien era el propietario del vehículo.

Según los datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el automóvil a nombre de la víctima había sido reportado como robado. Por este motivo, la Policía Nacional del Perú presume que Genrry Anchelia habría estado a punto de recuperarlo cuando fue atacado a balazos por dos sujetos desconocidos.

lr.pe

Hombre es asesinado a balazos dentro de su vehículo reportado como robado

Los testigos de la zona señalaron que fueron dos sujetos quienes estaban a bordo del vehículo junto a la víctima cuando le dispararon. Tras recibir un impacto certero, Genrry perdió el control del coche y terminó estrellándose con un montículo de tierra que estaba en la avenida. Los sicarios huyeron con rumbo desconocido.

"Había dos, uno salió por el copiloto, por eso está la puerta abierta en el auto", sostuvo un vecino que presenció el crimen. "El carro vino a toda velocidad. Por eso es que hemos corrido y le desconectamos la batería", contó otro testigo para Latina.

Al respecto, los efectivos de la Policía Nacional continúan con las investigaciones del caso, ya que presumen que la víctima habría intentado recuperar su vehículo robado cuando sucedió el ataque. Sin embargo, las circunstancias precisas del asesinato aún no han sido esclarecidas.

PUEDES VER: Estudiante de ingeniería sufre brutal agresión camino a una reunión y acaba en emergencia en SMP

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

