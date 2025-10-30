Las autoridades realizan las investigaciones para dar con el paradero de los sicarios. Foto: Composición LR/Latina

Durante la madrugada de este jueves 30 de octubre, un hombre fue asesinado dentro de su vehículo de placa AMZ591, a la altura de la cuadra 24 de la avenida Antúnez de Mayolo, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima fue identificada como Genrry Eler Anchelia, quien era el propietario del vehículo.

Según los datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el automóvil a nombre de la víctima había sido reportado como robado. Por este motivo, la Policía Nacional del Perú presume que Genrry Anchelia habría estado a punto de recuperarlo cuando fue atacado a balazos por dos sujetos desconocidos.

Hombre es asesinado a balazos dentro de su vehículo reportado como robado

Los testigos de la zona señalaron que fueron dos sujetos quienes estaban a bordo del vehículo junto a la víctima cuando le dispararon. Tras recibir un impacto certero, Genrry perdió el control del coche y terminó estrellándose con un montículo de tierra que estaba en la avenida. Los sicarios huyeron con rumbo desconocido.

"Había dos, uno salió por el copiloto, por eso está la puerta abierta en el auto", sostuvo un vecino que presenció el crimen. "El carro vino a toda velocidad. Por eso es que hemos corrido y le desconectamos la batería", contó otro testigo para Latina.

Al respecto, los efectivos de la Policía Nacional continúan con las investigaciones del caso, ya que presumen que la víctima habría intentado recuperar su vehículo robado cuando sucedió el ataque. Sin embargo, las circunstancias precisas del asesinato aún no han sido esclarecidas.

