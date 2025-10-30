HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

PNP interviene ocho hostales clandestinos en el Cercado de Lima y rescata a 60 víctimas de trata, incluidas dos menores de edad

Un operativo policial el 29 de octubre en el jirón Zepita, Lima, resultó en la captura de 13 integrantes de 'Los Favorecedores de Zepita', ligados a delitos sexuales.

60 mujeres, entre ellas dos menores de edad, fueron rescatadas en los inmuebles del Cercado de Lima. Foto: difusión.
60 mujeres, entre ellas dos menores de edad, fueron rescatadas en los inmuebles del Cercado de Lima. Foto: difusión.

Este 29 de octubre, un operativo policial realizado en ocho hostales clandestinos ubicados en el jirón Zepita, en Cercado de Lima, logró la captura de trece integrantes de la banda criminal 'Los Favorecedores de Zepita', dedicada al presunto delito contra la libertad sexual y el favorecimiento a la prostitución, en agravio de víctimas nacionales y extranjeras.

Durante la intervención se rescató a 60 mujeres y a dos menores de edad, una de 13 y otra de 17 años, sometidas a trabajos forzosos. Se presume que en los inmuebles se realizaban actividades vinculadas a la trata de personas bajo el control de organizaciones criminales.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

lr.pe

Banda podría estar presuntamente vinculada al Tren de Aragua

De acuerdo con declaraciones de la Dirección Contra la Trata de Personas, Aldo Ávila, los locales intervenidos forman parte de un histórico foco de explotación sexual, dominado por bandas criminales como el Tren de Aragua. "Es una plaza de explotación sexual desde el año 2021 (...) Vamos a realizar las investigaciones para establecer los nexos que tengan con las organizaciones o algunas de las facciones de ella", declaró a medios.

Entre los detenidos figuran Fran Danny Toro Kayap (18), Gabriel Alex Flores Vaca (26), Lyn Toro Kayap (19), Jim Jamilton Rojas Muñoz (46), Thais Coromoto Peña Graterol (56), Viviana Guevara Manahuaco (35), Nancy Pilar Romani Mendoza (58), Veronikha Margot Lira Villalobos (44), Jherson Alejandro Rojas Alcántara (24), Boneli Nicolas Pérez Lancha (33), Antonino Manuel Quiroz Batra (50), Roberto Alexis Peña Yalerque (25) e Isabel Huamán Condori (50).

PUEDES VER: Desplome de cornisa en iglesia de Ayacucho deja una mujer fallecida y múltiples heridos

lr.pe

Evaluación migratoria no identificó menores de edad

Además de intervenir a 22 clientes, Migraciones también participó en el operativo, durante el cual se identificó la presencia de ciudadanos venezolanos y ecuatorianos. Pese a que el acta policial señala que una menor de edad de nacionalidad venezolana (17), se encontraba entre las víctimas, la entidad indicó no tener información al respecto y aclaró que “solo fueron extranjeros intervenidos”.

Por su parte, las autoridades enfatizaron la necesidad de que la Municipalidad de Lima refuerce la fiscalización y disponga el cierre definitivo de los locales dedicados a la explotación sexual.

PUEDES VER: Asesinato de chofer en Callao: PNP asegura que línea telefónica usada para extorsión figura a nombre de menor de 14 años involucrado en caso

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Evo Morales afrontará juicio en Bolivia tras acusación formal por el delito de trata agravada de personas

Evo Morales afrontará juicio en Bolivia tras acusación formal por el delito de trata agravada de personas

LEER MÁS
Más de US$10.000 millones se pierden cada año por economías ilegales en el Perú

Más de US$10.000 millones se pierden cada año por economías ilegales en el Perú

LEER MÁS
Economías criminales en Perú ganan más de US$15.000 millones anuales

Economías criminales en Perú ganan más de US$15.000 millones anuales

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

LEER MÁS
¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

LEER MÁS
Desplome de cornisa en iglesia de Ayacucho deja una mujer fallecida y múltiples heridos

Desplome de cornisa en iglesia de Ayacucho deja una mujer fallecida y múltiples heridos

LEER MÁS
La Tinka: resultados del sorteo del 29 de octubre, números ganadores y Pozo Millonario

La Tinka: resultados del sorteo del 29 de octubre, números ganadores y Pozo Millonario

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Sociedad

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Ataque con explosivo causa destrozos en clínica de Trujillo y pacientes reclaman por seguridad: "Nos matan todos los días"

Tráiler se vuelca en la variante de Pasamayo y queda al borde del abismo: accidente causa gran congestión vehicular

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025