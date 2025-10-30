PNP interviene ocho hostales clandestinos en el Cercado de Lima y rescata a 60 víctimas de trata, incluidas dos menores de edad

60 mujeres, entre ellas dos menores de edad, fueron rescatadas en los inmuebles del Cercado de Lima. Foto: difusión.

60 mujeres, entre ellas dos menores de edad, fueron rescatadas en los inmuebles del Cercado de Lima. Foto: difusión.

Este 29 de octubre, un operativo policial realizado en ocho hostales clandestinos ubicados en el jirón Zepita, en Cercado de Lima, logró la captura de trece integrantes de la banda criminal 'Los Favorecedores de Zepita', dedicada al presunto delito contra la libertad sexual y el favorecimiento a la prostitución, en agravio de víctimas nacionales y extranjeras.

Durante la intervención se rescató a 60 mujeres y a dos menores de edad, una de 13 y otra de 17 años, sometidas a trabajos forzosos. Se presume que en los inmuebles se realizaban actividades vinculadas a la trata de personas bajo el control de organizaciones criminales.

Banda podría estar presuntamente vinculada al Tren de Aragua

De acuerdo con declaraciones de la Dirección Contra la Trata de Personas, Aldo Ávila, los locales intervenidos forman parte de un histórico foco de explotación sexual, dominado por bandas criminales como el Tren de Aragua. "Es una plaza de explotación sexual desde el año 2021 (...) Vamos a realizar las investigaciones para establecer los nexos que tengan con las organizaciones o algunas de las facciones de ella", declaró a medios.

Entre los detenidos figuran Fran Danny Toro Kayap (18), Gabriel Alex Flores Vaca (26), Lyn Toro Kayap (19), Jim Jamilton Rojas Muñoz (46), Thais Coromoto Peña Graterol (56), Viviana Guevara Manahuaco (35), Nancy Pilar Romani Mendoza (58), Veronikha Margot Lira Villalobos (44), Jherson Alejandro Rojas Alcántara (24), Boneli Nicolas Pérez Lancha (33), Antonino Manuel Quiroz Batra (50), Roberto Alexis Peña Yalerque (25) e Isabel Huamán Condori (50).

Evaluación migratoria no identificó menores de edad

Además de intervenir a 22 clientes, Migraciones también participó en el operativo, durante el cual se identificó la presencia de ciudadanos venezolanos y ecuatorianos. Pese a que el acta policial señala que una menor de edad de nacionalidad venezolana (17), se encontraba entre las víctimas, la entidad indicó no tener información al respecto y aclaró que “solo fueron extranjeros intervenidos”.

Por su parte, las autoridades enfatizaron la necesidad de que la Municipalidad de Lima refuerce la fiscalización y disponga el cierre definitivo de los locales dedicados a la explotación sexual.

Canales de ayuda

