Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña
Una mujer de nacionalidad extranjera confesó haber asesinado a su esposo. La policía continúa con las diligencias del caso.
El hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de un vehículo en Breña conmocionó a los vecinos el último jueves 2 de octubre, pues, días antes, habían alertado sobre un olor que emanaba de una unidad ubicada en la cuadra 9 del jirón Huaraz. Agentes de la Policía Nacional (PNP) acudieron al lugar e identificaron que automóvil le pertenecía al peruano Alexander Valverde Laines.
Tras ello, verificaron que el hombre vivía a unas cuadras, en el jirón Don Bosco. Se acercaron a la dirección y en el predio ubicaron a Keillys Arymar Aguilera Meneses (42), una ciudadana venezolana quien dijo ser esposa de Valverde Laines y que este se encontraba de viaje.
Los efectivos condujeron a la mujer hasta el lugar para que reconociera la propiedad, pero se reusaba a abrir la maletera. Ante la insistencia, los efectivos procedieron con la apertura y confirmaron la presencia del cuerpo.
Esposa confesó crimen en Breña
Aguilera Meneses fue conducida a la comisaría del distrito, donde reconoció haber asesinado a su esposo tras varias discusiones de pareja el pasado 21 de septiembre, según registra en acta policial.
El hallazgo conmocionó a los vecinos de la zona que observaron cómo los agentes policiales llevaron a cabo las diligencias para identificar el cuerpo del hombre en su propio vehículo. Tras la confirmación de los hechos, los agentes cercaron la zona.
Horas después, trabajadores de criminalística de la PNP y un representante del Ministerio Público iniciaron labores para el levantamiento y para recavar pruebas que aporten a la investigación. La mujer fue trasladada a la sede de la Dirincri en la avenida España para continuar con las diligencias.
