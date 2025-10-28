HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Sociedad

Paro de transporte el 4 de noviembre: estas son las rutas y líneas que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

Los transportistas han convocado un paro para el 4 de noviembre, debido a la creciente inseguridad que afecta al sector, tras el asesinato de un conductor en el Callao.

Paro de transporte en Lima y Callao por ola de inseguridad
Paro de transporte en Lima y Callao por ola de inseguridad | Foto: La República

Los gremios de transporte convocaron un paro de transporte para este martes 4 de noviembre en rechazo a la ola de inseguridad que viene afectando al sector, marcada por el sicariato y la extorsión. La medida se produce tras el asesinato del conductor José Johny Esqueche Ningles (47), conocido como ‘Brujito’, trabajador de la empresa Liventur, ocurrido en pleno estado de emergencia declarado por el Gobierno de José Jeri en Lima y Callao.

Los empresarios y conductores recordaron que el pasado 7 de octubre de 2025 firmaron acuerdos con el Ejecutivo, en los que se establecía un plazo de 15 días para implementar medidas de seguridad. Sin embargo, ante la falta de resultados, anunciaron que sus líneas suspenderán operaciones durante 24 horas como señal de protesta y exigencia de mayor protección para el sector transporte.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Transportistas anuncian apagado de motores para este miércoles 29 de octubre tras ola de asesinatos en Lima y Callao

lr.pe

Estas son las líneas de transporte que acatarán el paro del 4 de noviembre en Lima y Callao

Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte (CIT), precisó que las mismas líneas que participaron en la paralización del pasado 6 de octubre volverán a suspender sus servicios este 4 de noviembre en Lima y Callao. Entre las empresas que acatarían la medida se encuentran:

  • Empresa Las Flores
  • El Rápido
  • Etuchisa
  • El Lorito
  • La 50
  • Evipusa
  • Santa Catalina
  • Consorcio Villa
  • La Zeta
  • El Cóndor S.A.C
  • Nueva América
  • Translicsa
  • Huáscar
  • Lipetsa
  • Urbanito
  • Línea 10 E
  • Las Águilas 75 
  • Las Flores

Asimismo, se espera que otras líneas se sumen, luego de que la Unión de Transportistas confirmara su adhesión al paro. A esta medida también se unirá la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), que anunció su participación en el apagado de motores convocado para exigir mayor seguridad en el sector.

PUEDES VER: ¿Habrá paro de transportistas este miércoles 29 de octubre?: esto dicen los gremios ante el aumento de muertes en pleno Estado de Emergencia

lr.pe

¿Qué exigen los gremios de transportistas que acatarán el paro del 4 de noviembre?

Los gremios de transporte anunciaron que su paro del 4 de noviembre tiene dos demandas principales: frenar el incremento de asesinatos contra conductores y exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Ejecutivo.

Ojeda explicó que en las últimas dos semanas se habrían formado nuevas bandas criminales, incluso con integrantes extranjeros, que extorsionan de manera cada vez más violenta a los empresarios del sector. “De las empresas que conocemos extorsionadas están ocho o nueve con nuevos cupos, el mismo número, la misma cuenta. En promedio les exigen entre 5.000 y 6.000 soles diarios”, detalló a los medios.

Por su parte, Miguel Palomino, representante de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), pidió que el Gobierno de José Jeri cumpla los compromisos asumidos el pasado 7 de octubre, cuando se prometió implementar medidas de seguridad en un plazo de 15 días. “Estamos en estado de emergencia y nos siguen matando. No puede ser que el país viva convulsionado por la criminalidad”, expresó a La República.

Transportistas evalúan paralizar labores o realizar plantones tras nuevo asesinato de chofer

El dirigente Palomino recordó que el compromiso de detener labores ante el asesinato de un conductor fue asumido desde gestiones anteriores. “Eso es lo que se ha venido diciendo desde que Jeri era presidente del Congreso, y ahora con el presidente de Palacio. Si moría un conductor, íbamos a dar un apagado de motores. Pero ya van como tres conductores muertos”, señaló.

Sobre la medida de fuerza, el dirigente precisó que aún se coordinan los detalles. “Nosotros, como parte del grupo empresarial, seguramente hoy día voy a reunirme con Martín Ojeda para ver si solo será un apagado de motores o también una movilización. Es probable que los empresarios no autoricen sacar los buses, porque nosotros somos conductores, no dueños. Pero nos gustaría hacer plantones en puntos estratégicos de Lima”, explicó.

"Nosotros pedimos la disculpa del caso, la comprensión e invitamos a la sociedad en general, como la otra vez, que nos apoyó con agua, con cacerolazos, a hacerlo el martes 4 de noviembre", culminó Martín Ojeda.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: liberan av. Gambetta y anuncian apagado de motores tras asesinatos

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: liberan av. Gambetta y anuncian apagado de motores tras asesinatos

LEER MÁS
Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

LEER MÁS
Transportistas anuncian apagado de motores para este miércoles 29 de octubre tras ola de asesinatos en Lima y Callao

Transportistas anuncian apagado de motores para este miércoles 29 de octubre tras ola de asesinatos en Lima y Callao

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este miércoles 29 de octubre?: esto dicen los gremios ante el aumento de muertes en pleno Estado de Emergencia

¿Habrá paro de transportistas este miércoles 29 de octubre?: esto dicen los gremios ante el aumento de muertes en pleno Estado de Emergencia

LEER MÁS
¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

LEER MÁS
Transportistas anuncian apagado de motores para este miércoles 29 de octubre tras ola de asesinatos en Lima y Callao

Transportistas anuncian apagado de motores para este miércoles 29 de octubre tras ola de asesinatos en Lima y Callao

LEER MÁS
¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
Atención usuarios: estos son los cambios en rutas del Metropolitano y Corredores por la procesión del Señor de los Milagros

Atención usuarios: estos son los cambios en rutas del Metropolitano y Corredores por la procesión del Señor de los Milagros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

Atención usuarios: estos son los cambios en rutas del Metropolitano y Corredores por la procesión del Señor de los Milagros

Sociedad

Atención usuarios: estos son los cambios en rutas del Metropolitano y Corredores por la procesión del Señor de los Milagros

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

Paro de transportistas EN VIVO: anuncian apagado de motores y movilización nacional tras asesinato de chofer en Callao

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025