Presentan proyecto de ley para que Policía pague pasaje en transporte público

Un proyecto de ley ha sido presentado ante el Congreso de la República con el objetivo de eliminar el derecho de pase libre para los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el transporte público urbano e interurbano del país. La iniciativa, impulsada por el congresista Héctor Valer Pinto, busca modificar y derogar artículos de la Ley 26271, que actualmente habilita este beneficio.

El objeto de la ley es hacer que los efectivos de la PNP paguen su pasaje para, según el documento, fortalecer la actividad económica de los transportistas y promover un uso equitativo de los beneficios sociales.

Las condiciones económicas de los policías han mejorado

La propuesta argumenta que las condiciones sociales y económicas que justificaron la creación del pase libre en 1994, durante una grave crisis de seguridad y salarios insuficientes para los policías, ya han cambiado. En aquel momento, el pase gratuito fue considerado un "subsidio indirecto" financiado por las empresas de transporte.

La exposición de motivos señala que, en los últimos 30 años, las condiciones económicas de los policías han mejorado con aumentos salariales, gratificaciones y pensiones más favorables. Por lo tanto, se considera que el Estado debe poner fin a su intervención indirecta en los costos del servicio público, garantizando que los transportistas reciban una compensación adecuada por sus servicios.

El caso "Lady dos soles" como evidencia de abuso

El documento cita el reciente y polémico incidente de la suboficial Judith Teresa Cuba Lara, apodada en redes sociales como "Lady 2 soles". El caso se presenta como una evidencia de abuso y distorsión del beneficio.

Según se detalla en el proyecto de ley, la suboficial, vestida de civil, habría exigido el pase libre para ella, su acompañante y su hijo en un bus de transporte público. La negativa del conductor a extender el beneficio a terceros culminó en la detención del chofer y una posterior denuncia por presunta desobediencia a la autoridad.

Este episodio es señalado como una evidencia de cómo el pase libre se ha desnaturalizado hasta convertirse en un detonante de abuso de autoridad y malestar ciudadano, provocando inseguridad jurídica a los conductores. Además, se menciona que se han observado abusos del beneficio, como su extensión a familiares o para situaciones personales.

Diferencia con otros beneficiarios

La iniciativa también argumenta que la situación de los policías es diferente a la de otros beneficiarios de pases libres y diferenciados bajo la Ley 26271:Los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú no reciben compensación económica por su labor, por lo que su derecho a un pase libre está justificado como reconocimiento a su contribución.

Los escolares y estudiantes universitarios/institutos superiores (cuya carrera dura un mínimo de seis semestres académicos) reciben el beneficio para promover la educación, ya que se encuentran en un proceso formativo y generalmente no tienen una remuneración fija y estable.

En contraste, los miembros de la PNP reciben una remuneración y otros beneficios del Estado, por lo que su situación difiere de la de estudiantes y bomberos voluntarios.

El proyecto de ley modificaría el inciso a) del artículo 1 de la Ley 26271, eliminando a la Policía Nacional de la lista de beneficiarios de pases libres y dejando solo a los Miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Además, propone la derogación del artículo 2 de dicha ley. La ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial "El Peruano".