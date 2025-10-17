HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Empresa de transporte Etradijusa apaga sus motores tras atentado extorsivo en SMP: detonaron explosivo a pesar de pago de S/. 20.000

El ataque podría estar vinculado a disputas entre bandas criminales en la zona de Lima Norte. Etradijusa, cuya operación fue suspendida por miedo a nuevos ataques, ya pagaba extorsiones.

Explosión en Etradijusa: un ataque extorsivo causa pánico en San Martín de Porres. Vecinos informaron que delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la sede de la empresa de transporte.
Explosión en Etradijusa: un ataque extorsivo causa pánico en San Martín de Porres. Vecinos informaron que delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la sede de la empresa de transporte. | Canal N

Una fuerte explosión sacudió la madrugada de este viernes la sede de la empresa de transporte Etradijusa, en el distrito limeño de San Martín de Porres. Según contaron los vecinos a Canal N, un grupo de delincuentes habría detonado un artefacto explosivo como parte de un ataque extorsivo. Testigos relataron que los atacantes llegaron en una camioneta negra y una motocicleta. Desde esta última, dos sujetos dejaron el artefacto en la puerta del local antes de escapar a toda velocidad. Minutos después, la detonación estremeció la zona.

Aunque no se reportaron heridos, la explosión dejó importantes daños materiales: un vehículo terminó con las lunas rotas y las llantas desinfladas, y una vivienda cercana perdió su baranda de vidrio por la onda expansiva. La Policía acordonó el área, pero hasta el momento mantiene hermetismo sobre las investigaciones. Varias cámaras de seguridad en los alrededores no estarían operativas, lo que complica identificar a los responsables.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

lr.pe

Extorsión a transportistas en Lima Norte

Según algunos conductores de la empresa, el ataque estaría vinculado a una disputa entre bandas criminales que cobran ''cupos'' a transportistas. Etradijusa ya pagaba S/ 10 diarios y S/ 20.000 de ''inscripción'' a un grupo. Se presume que una nueva organización habría intentado tomar el control de la extorsión en la zona. La empresa, que cuenta con 33 unidades y cubre la ruta desde San Martín de Porres hasta Santiago de Surco, ha suspendido completamente su servicio por temor a nuevos ataques, dejando a miles de usuarios sin transporte.

El caso de Etradijusa no es aislado. En los últimos días, otras dos empresas del sector también fueron amenazadas o atacadas: Comerciantes Unidos, que opera entre Ate y Ventanilla, y otra línea informal que cubre la ruta hacia Lurín. Varios choferes aseguran haber recibido mensajes de texto y llamadas con amenazas de muerte si intentan volver a trabajar. Ante este clima de miedo, muchas líneas han paralizado sus operaciones, lo que agrava la situación del transporte urbano en Lima.

PUEDES VER: Promotor de eventos ligado a alias el 'Jorobado' confesó que junto al delincuente organizó conciertos de Agua Marina hasta 3 veces

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Promotor de eventos ligado a alias el 'Jorobado' confesó que junto al delincuente organizó conciertos de Agua Marina hasta 3 veces

Promotor de eventos ligado a alias el 'Jorobado' confesó que junto al delincuente organizó conciertos de Agua Marina hasta 3 veces

LEER MÁS
Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón olímpico fue retirado por cese de concesión

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón olímpico fue retirado por cese de concesión

LEER MÁS
Asesinan a chofer y copiloto de combi con ruta Chepén-Lurín cuando terminaban su última jornada

Asesinan a chofer y copiloto de combi con ruta Chepén-Lurín cuando terminaban su última jornada

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón olímpico fue retirado por cese de concesión

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón olímpico fue retirado por cese de concesión

LEER MÁS
Promotor de eventos ligado a alias el 'Jorobado' confesó que junto al delincuente organizó conciertos de Agua Marina hasta 3 veces

Promotor de eventos ligado a alias el 'Jorobado' confesó que junto al delincuente organizó conciertos de Agua Marina hasta 3 veces

LEER MÁS
Transportistas de Lima y Callao anuncian medida de protesta en rechazo a los recientes hechos de violencia

Transportistas de Lima y Callao anuncian medida de protesta en rechazo a los recientes hechos de violencia

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Sociedad

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

¿Te quedaste sin luz hoy? Consulta si tu distrito tiene corte programado en Lima y otras regiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025