Explosión en Etradijusa: un ataque extorsivo causa pánico en San Martín de Porres. Vecinos informaron que delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la sede de la empresa de transporte. | Canal N

Explosión en Etradijusa: un ataque extorsivo causa pánico en San Martín de Porres. Vecinos informaron que delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la sede de la empresa de transporte. | Canal N

Una fuerte explosión sacudió la madrugada de este viernes la sede de la empresa de transporte Etradijusa, en el distrito limeño de San Martín de Porres. Según contaron los vecinos a Canal N, un grupo de delincuentes habría detonado un artefacto explosivo como parte de un ataque extorsivo. Testigos relataron que los atacantes llegaron en una camioneta negra y una motocicleta. Desde esta última, dos sujetos dejaron el artefacto en la puerta del local antes de escapar a toda velocidad. Minutos después, la detonación estremeció la zona.

Aunque no se reportaron heridos, la explosión dejó importantes daños materiales: un vehículo terminó con las lunas rotas y las llantas desinfladas, y una vivienda cercana perdió su baranda de vidrio por la onda expansiva. La Policía acordonó el área, pero hasta el momento mantiene hermetismo sobre las investigaciones. Varias cámaras de seguridad en los alrededores no estarían operativas, lo que complica identificar a los responsables.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Extorsión a transportistas en Lima Norte

Según algunos conductores de la empresa, el ataque estaría vinculado a una disputa entre bandas criminales que cobran ''cupos'' a transportistas. Etradijusa ya pagaba S/ 10 diarios y S/ 20.000 de ''inscripción'' a un grupo. Se presume que una nueva organización habría intentado tomar el control de la extorsión en la zona. La empresa, que cuenta con 33 unidades y cubre la ruta desde San Martín de Porres hasta Santiago de Surco, ha suspendido completamente su servicio por temor a nuevos ataques, dejando a miles de usuarios sin transporte.

El caso de Etradijusa no es aislado. En los últimos días, otras dos empresas del sector también fueron amenazadas o atacadas: Comerciantes Unidos, que opera entre Ate y Ventanilla, y otra línea informal que cubre la ruta hacia Lurín. Varios choferes aseguran haber recibido mensajes de texto y llamadas con amenazas de muerte si intentan volver a trabajar. Ante este clima de miedo, muchas líneas han paralizado sus operaciones, lo que agrava la situación del transporte urbano en Lima.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.