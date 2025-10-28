Transportistas anuncian paro este 4 de noviembre en Lima y Callao por ola de violencia y falta de seguridad
El gremio denuncia incumplimiento de acuerdos por parte del Estado y exige acciones concretas tras el asesinato de dos transportistas.
Las empresas de transporte urbano de Lima y Callao anunciaron una paralización total de actividades el martes 4 de noviembre, en protesta por el incremento de compromisos asumidos por el Estado y el incremento de la violencia que afecta al sector. La medida fue comunicada por el colectivo Transporte Unido, que agrupa a transportistas de los conos norte, sur, este y centro de la capital.
En un comunicado difundido este lunes 27 de octubre, el gremio expresó sus condolencias a las familias de los conductores asesinados, identificados como Leoncio Sandoval Casto, de la empresa Mariscal Ramón Castilla (línea 105), y José Johnny Esquinel Lindres, de la empresa Liventur. Ambos fueron víctimas de homicidios ocurridos los días 24 y 27 de octubre, respectivamente.
"Estos crímenes representan un nuevo y doloroso golpe a nuestro sector, y reflejan el nivel de inseguridad que enfrentamos día a día en nuestras rutas", señaló el pronunciamiento.