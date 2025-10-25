HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Primavera ya inició en Lima, pero el frío continúa: Senamhi revela por qué persisten vientos y cuando inician las temperaturas altas

Los días fríos persisten en Lima Metropolitana y el Callao en primavera, con vientos de hasta 33 km/h y neblina, según alertas del Senamhi. El ingeniero José Mesía reveló qué distritos presentarán temperaturas altas con mayor intensidad.

Senamhi revela por qué persiste el frío y cuando inician las temperaturas altas en Lima
Senamhi revela por qué persiste el frío y cuando inician las temperaturas altas en Lima | Foto: composición LR/Andina.

La inestabilidad climática que se presentó en el invierno de este 2025 continúa durante el primer mes de primavera, donde se mezcla el brillo solar del medio día con el frío aún presente por las noches. Según las últimas alertas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las zonas más cercanas al litoral en Lima Metropolitana y el Callao han presentado hasta este 25 de octubre vientos de 33 kilómetros por hora, acompañados de neblina.

Este desequilibrio entre frío y calor de los últimos días en la capital peruana ha despertado la duda entre los limeños sobre cuándo regresarán los días soleados de manera definitiva. En ese sentido, La República se comunicó con el ingeniero José Mesía, especialista en meteorología del Senamhi.

¿Cuándo inicia definitivamente el calor en Lima Metropolitana?

Aunque la primavera comenzó oficialmente el 22 de septiembre, los días fríos persisten en Lima Metropolitana y, según Mesía permanecerá de esa manera, debido a que los cambios de temperatura en la capital son graduales. El especialista del Senamhi explicó que en la costa central se presentan condiciones cálidas durante el verano –diciembre, enero, febrero y marzo–, y condiciones frías en invierno –junio, julio, agosto y septiembre–. En ese sentido, expresó que los meses de otoño y primavera son etapas de transición que generan días con brillo solar y frío, por lo que la sensación de calor podría sentirse por completo recién a finales de noviembre.

 “Las condiciones que se dan son etapas de transición; por lo tanto, tenemos a veces características propiamente dichas de invierno, como amaneceres fríos, niebla con llovizna en algunos distritos, bastante ligera en comparación a otros momentos, y después hacia el medio día tenemos brillo solar, que parece verano, pero en realidad en las tardes hace frío. Esa es la característica que se tiene en general”, detalló.

Durante la última semana, se presenció brillo solar tras el alejamiento del Anticiclón del Pacífico Sur –sistema casi estacionario que durante el año va variando su posición y que se encuentra de manera semipermanente frente a las costas del Perú–. El especialista indicó que en primavera y otoño, los vientos a nivel de superficie suelen fluir paralelos a la zona costera, en dirección desde el sur hacia el norte, lo que ocasiona la predominancia de niebla.

¿En qué distritos de Lima se sentirá con mayor intensidad el calor?

Mesía señaló que los distritos más alejados del litoral costero suelen presentar temperaturas mínimas más bajas y máximas más altas –en el día aumenta y en las noches desciende –. Asimismo, resaltó que la variación térmica en el oeste es menor respecto hacia el este de Lima.

“La variación térmica en los distritos que están más alejados del litoral costero es mayor en comparación de los distritos que están más pegados hacia la parte del mar, porque la temperatura mínima no desciende mucho, pero tampoco la máxima sube demasiado (…). Donde se pueden dar temperaturas más altas en general siempre va a ser hacia la parte Este y Norte de la capital”, refirió.

En ese sentido, detalló que los distritos de Carabayllo, Ate, San Juan de Lurigancho, La Molina, Santa Anita y Chosica elevan más rápido su temperatura cuando se registra mayor brillo solar en la ciudad. Sin embargo, advirtió que la diferencia de calor no es mayor a dos grados.

“Si tenemos una temperatura de 23 grados en la parte central y oeste, hacia la parte este tenemos entre 24 y 25. No es una variación drástica, hasta dos grados de diferencia se puede dar”, sostuvo.

Final de octubre tendrá días soleados

Para la próxima semana, el especialista del Senamhi advirtió que se esperan días de brillo solar, principalmente en la parte este de Lima. No obstante, recomendó tener en cuenta que, al estar en una etapa de transición, permanecerán los amaneceres con cielos nublados e incluso probabilidad de llovizna, aunque ligera y dispersa, en los distritos del sur y oeste de la capital.

Chorrillos, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín. En las mañanas amanece con el cielo cubierto, con probabilidad de llovizna ligera, pero luego va mejorando las condiciones con brillo solar. Hacia la parte este y norte de la capital, menor probabilidad de tener esas condiciones. Menos nublado y con más probabilidad de tener brillo solar”, especificó.

