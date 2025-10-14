HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | José Jerí toma juramento a su nuevo gabinete
EN VIVO | José Jerí toma juramento a su nuevo gabinete      EN VIVO | José Jerí toma juramento a su nuevo gabinete      EN VIVO | José Jerí toma juramento a su nuevo gabinete      
Sociedad

Lima seguirá soportando lloviznas y neblina: Senamhi prevé afectación en estos distritos en los próximos días

Lima despertó con llovizna ligera y clima frío, sorprendiendo a los limeños en plena primavera. El Senamhi advierte que estas condiciones podrías persistir.

Lima amaneció con llovizna ligera y sensación de frío
Lima amaneció con llovizna ligera y sensación de frío | Foto: composición LR

Lima amaneció este martes 14 de octubre con llovizna ligera, cielo cubierto y una marcada sensación de frío en varios sectores de la ciudad. Pese a encontrarse en plena primavera, estas condiciones sorprendieron a los limeños durante las primeras horas del día. Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que estas condiciones se mantendrán durante los próximos días, especialmente en las zonas costeras, debido a factores atmosféricos y marítimos.

El ingeniero Erick Rojas, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que este fenómeno se debe al descenso de la temperatura del agua de mar y a la presencia de vientos provenientes del sur, que concentran la humedad y aumentan la sensación de frío. “Hemos tenido llovizna generalizada y la temperatura del agua de mar ha descendido ligeramente, lo que junto con los vientos del sur se concentre la humedad e incrementa la sensación de frío”, señaló a La República.

TE RECOMENDAMOS

REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

lr.pe

Senamhi alerta lloviznas y bajas temperaturas en estos distritos

Entre los sectores más afectados se encuentran San Miguel, Miraflores, San Isidro, Chorrillos y la provincia constitucional del Callao, donde las lloviznas fueron breves pero perceptibles. El ingeniero Rojas señaló que estos eventos son puntuales y forman parte de la transición climática propia de la temporada de octubre.

“Son días puntuales en los cuales se suele presentar este tipo de eventos. No va a continuar de forma permanente, pero los próximos días todavía tendremos mañanas con cielos cubiertos y probabilidad de llovizna”, indicó.

Durante la mañana del martes, la temperatura mínima registrada fue de 12,7 °C en La Molina y de 15,6 °C en el Callao, valores dentro del rango normal para esta época. La combinación de humedad y vientos intensifica la sensación de frío, por lo que el Senamhi recomienda a la población protegerse adecuadamente y seguir los pronósticos oficiales.

PUEDES VER: ¿Cómo va el paro nacional del 15 de octubre? Desvíos, puntos de concentración, horarios en Lima y otras regiones

lr.pe

Lima y regiones costeras enfrentarán lloviznas y frío

Entre el 15 y 16 de octubre, se esperan vientos del sur de hasta 35 km/h en la zona costera, con cielos nublados por la mañana y probabilidad de lloviznas ligeras. A partir del mediodía, se prevé un aumento gradual de las temperaturas gracias al brillo solar, según informó el ingeniero Rojas.

El experto explicó que la sensación de frío se mantiene debido al agua del mar, que sigue ligeramente fría, y a los vientos que concentran la humedad, especialmente en las zonas costeras. Además, señaló que el anticiclón del Pacífico Sur, aunque no está tan intenso, se encuentra próximo al continente, provocando un flujo constante de vientos fríos desde el sur. “Estos vientos concentran la humedad, generando sensación de frío y lloviznas”, indicó.

Rojas recordó que la primavera es una estación de transición y que a partir del 20 de octubre se prevé un aumento de la radiación solar y de las temperaturas en toda la ciudad. “Vamos a sentir un poquito más de frío hasta por lo menos el 20 de octubre”, agregó.

El Senamhi también advirtió que el incremento de la velocidad del viento en la costa afectará otras regiones del país, incluyendo Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. La recomendación para la población es seguir los pronósticos oficiales y protegerse del frío, sobre todo durante las mañanas.

Notas relacionadas
Senamhi advierte cambio en el clima ante nuevo evento meterologico desde el 8 de octubre: estas son las regiones afectadas

Senamhi advierte cambio en el clima ante nuevo evento meterologico desde el 8 de octubre: estas son las regiones afectadas

LEER MÁS
Senamhi alerta sobre neblina y fuertes vientos que afectarán la visibilidad en Lima y regiones de la costa desde este sábado

Senamhi alerta sobre neblina y fuertes vientos que afectarán la visibilidad en Lima y regiones de la costa desde este sábado

LEER MÁS
Alerta naranja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 59 horas, advierte Senamhi

Alerta naranja en Lima y otras regiones de la costa por peligroso fenómeno de 59 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Capturan a 15 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

Capturan a 15 policías peruanos vinculados a sicariato, tráfico de drogas y extorsión: integrarían banda criminal Los Piratas

LEER MÁS
Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: hora de inicio, suspensión de clases y rutas afectadas por la marcha

Paro nacional EN VIVO este 15 de octubre: hora de inicio, suspensión de clases y rutas afectadas por la marcha

LEER MÁS
Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

LEER MÁS
¿Mañana hay paro en Lima? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada para este 15 de octubre

¿Mañana hay paro en Lima? Esto es todo lo que se sabe de la protesta convocada para este 15 de octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 14 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Niño en México se hace viral por pedir dinero con foto de Lady Gaga: ''¿Y en qué hospital está la tía Gaga?''

Sociedad

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Minedu otorgará nuevos beneficios a docentes universitarios: CTS, asignaciones y subsidio por luto y sepelio

Rafael López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente toma juramento de nuevos ministros

Hugo de Zela jura como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Gabinete de José Jerí

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025