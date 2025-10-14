Lima amaneció este martes 14 de octubre con llovizna ligera, cielo cubierto y una marcada sensación de frío en varios sectores de la ciudad. Pese a encontrarse en plena primavera, estas condiciones sorprendieron a los limeños durante las primeras horas del día. Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que estas condiciones se mantendrán durante los próximos días, especialmente en las zonas costeras, debido a factores atmosféricos y marítimos.

El ingeniero Erick Rojas, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que este fenómeno se debe al descenso de la temperatura del agua de mar y a la presencia de vientos provenientes del sur, que concentran la humedad y aumentan la sensación de frío. “Hemos tenido llovizna generalizada y la temperatura del agua de mar ha descendido ligeramente, lo que junto con los vientos del sur se concentre la humedad e incrementa la sensación de frío”, señaló a La República.

Senamhi alerta lloviznas y bajas temperaturas en estos distritos

Entre los sectores más afectados se encuentran San Miguel, Miraflores, San Isidro, Chorrillos y la provincia constitucional del Callao, donde las lloviznas fueron breves pero perceptibles. El ingeniero Rojas señaló que estos eventos son puntuales y forman parte de la transición climática propia de la temporada de octubre.

“Son días puntuales en los cuales se suele presentar este tipo de eventos. No va a continuar de forma permanente, pero los próximos días todavía tendremos mañanas con cielos cubiertos y probabilidad de llovizna”, indicó.

Durante la mañana del martes, la temperatura mínima registrada fue de 12,7 °C en La Molina y de 15,6 °C en el Callao, valores dentro del rango normal para esta época. La combinación de humedad y vientos intensifica la sensación de frío, por lo que el Senamhi recomienda a la población protegerse adecuadamente y seguir los pronósticos oficiales.

Lima y regiones costeras enfrentarán lloviznas y frío

Entre el 15 y 16 de octubre, se esperan vientos del sur de hasta 35 km/h en la zona costera, con cielos nublados por la mañana y probabilidad de lloviznas ligeras. A partir del mediodía, se prevé un aumento gradual de las temperaturas gracias al brillo solar, según informó el ingeniero Rojas.

El experto explicó que la sensación de frío se mantiene debido al agua del mar, que sigue ligeramente fría, y a los vientos que concentran la humedad, especialmente en las zonas costeras. Además, señaló que el anticiclón del Pacífico Sur, aunque no está tan intenso, se encuentra próximo al continente, provocando un flujo constante de vientos fríos desde el sur. “Estos vientos concentran la humedad, generando sensación de frío y lloviznas”, indicó.

Rojas recordó que la primavera es una estación de transición y que a partir del 20 de octubre se prevé un aumento de la radiación solar y de las temperaturas en toda la ciudad. “Vamos a sentir un poquito más de frío hasta por lo menos el 20 de octubre”, agregó.

El Senamhi también advirtió que el incremento de la velocidad del viento en la costa afectará otras regiones del país, incluyendo Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. La recomendación para la población es seguir los pronósticos oficiales y protegerse del frío, sobre todo durante las mañanas.