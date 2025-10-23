HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Lloviznas, frío y humedad en Lima: Senamhi alerta que Anticiclón del Pacífico Sur afectará estos distritos en primavera

Lima Metropolitana experimentará sensación de frío, incremento de humedad y probabilidad de lloviznas, principalmente en distritos cercanos al litoral. Este fenómeno tendrá una duración de más de 40 horas.

Senamhi pronostica lluvias y sensacion de frio este 24 y 25 de octubre
Senamhi pronostica lluvias y sensacion de frio este 24 y 25 de octubre | Senamhi

La temperatura en Lima registrará un ligero descenso durante la madrugada y primeras horas de la mañana de este viernes 24 y sábado 25 de octubre, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) a través de sus canales oficiales. Según explicaron en diálogo con La República, se espera que los cielos se mantengan mayormente cubiertos y con mayor c oncentración de humedad.

El fenómeno se debe al ingreso del Anticiclón del Pacífico Sur, un sistema semipermanente de alta presión que provoca vientos fríos provenientes del sur. Estos vientos concentran la humedad sobre la ciudad, generando nubes bajas, lloviznas ligeras y sensación de frío, especialmente en los distritos cercanos al litoral.

Sensación de frío en Lima. Foto: Andina

Sensación de frío en Lima. Foto: Andina

¿Qué es el Anticiclón del Pacífico Sur?

Según lo indicado por el ingeniero Erick Rojas, especialista en meteorología del Senamhi, el Anticiclón del Pacífico Sur es un sistema de alta presión que rota en sentido antihorario y se encuentra de manera semipermanente frente a las costas del Perú. Su aproximación hacia el litoral en primavera favorece que los vientos del sur sean más intensos, provocando descenso de temperatura y aumento de humedad en los distritos de Lima Metropolitana.

“El Anticiclón es un sistema atmosférico que influye en las características del viento y condiciona ciertos cambios de temperatura. Los vientos del sur tienden a ser bastante frios, entonces, este fenómeno, al acercarse a litoral peruano, genera incremento del viento de la costa, concentración de humedad y lloviznas ligeras”, explicó Rojas.

Distritos más afectados y fenómenos asociados

Según apuntó el especialista, los distritos que presentarán mayor sensación de frío y concentración de humedad serán los que se encuentra en la zona sur de la capital, como San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Chorrillos, Villa María del Triunfo. Asimismo, se prevé que los vientos alcancen velocidades de hasta 33 km/h en la costa norte y 34 km/h en la costa central, lo que podría levantar polvo y arena, reduciendo la visibilidad horizontal, especialmente en distritos cercanos al mar, según lo indicado en el anuncio N° 374.

Este fenómeno entrará en vigencia desde el viernes 24 de octubre a las 00:00 horas hasta el sábado 25 de octubre a las 23:59 horas, con nivel de alerta Amarillo y una duración de 47 horas. El especialista recomendó a la población proteger a los grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, durante las horas de mayor sensación de frío. Asimismo, se sugiere mantenerse informados a través de la web y redes sociales de la entidad, donde se publican actualizaciones y avisos meteorológicos.

