La madrugada de este martes 19 de agosto, Lima registró la temperatura más baja del invierno 2025, con 10,2 °C en el distrito de La Molina, según confirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Este valor se midió entre las 5 y 7 a.m. y se considera un episodio puntual, por lo que no representa un descenso generalizado. En los próximos días se esperan variaciones en las temperaturas.

“Esto representa valores puntuales en referencia a múltiples factores, uno de ellos la influencia de la Dana 'Oriana'. En los próximos días se espera el retorno de condiciones húmedas, lloviznas, niebla y neblina en la capital”, aclaró el ingeniero Matt Nieto del Senamhi a La República, y agregó que también se hará presente el regreso de ráfagas de viento.

Senamhi alerta por Anticiclón del Pacífico Sur entre el 22 y 24 de agosto

El especialista del Senamhi indicó que Lima Metropolitana experimentará cielos característicos de invierno, conocidos coloquialmente como pan de burro, con lloviznas, niebla y neblina, principalmente entre el 22 y 24 de agosto.

Actualmente, se registran ráfagas de viento junto con cielos despejados. Las temperaturas nocturnas permanecerán bajas hasta la madrugada del día siguiente. “Entre el 20 y 21 vamos a tener una tregua de los vientos. O sea, los vientos se van a normalizar”, señaló el especialista, aunque advirtió que a partir del 22 se intensificarán nuevamente, especialmente entre el 23 y 24 de agosto.

El ingeniero agregó que la Dana Oriana ya se encuentra en proceso de disipación y que sus efectos sobre el territorio peruano disminuirán gradualmente hacia mañana. A partir del 22 de agosto, la probabilidad de vientos intensos no estará asociada a la Dana, sino al anticiclón del Pacífico Sur.

Lloviznas afectarán estos distritos de Lima, según Senamhi

Nieto advirtió que las lloviznas ocurrirán principalmente en horas nocturnas y durante la mañana, con mayor intensidad en Lima Sur, en distritos como Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

También se registrarán precipitaciones en Lima Centro, que incluye Cercado de Lima, Lince, Jesús María y Breña; en Lima Este, que comprende Ate, La Molina, San Juan de Lurigancho y El Agustino; y en Lima Norte, que abarca San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia, aunque en menor proporción.

Los vientos más fuertes afectarán a la región Ica, donde se esperan ráfagas de hasta 45 km/h debido a la cercanía con la costa y la exposición del terreno al océano.

