HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Alcalde de provincia de Ayacucho lideraría banda que direccionó obras de más de S/10 millones en favor de empresas coludidas

Un megaoperativo en Ayacucho y Lima allanó 17 inmuebles, incluyendo la casa y oficinas del alcalde de La Mar, Edwin Bladimir Navarro Torres, por su presunta implicación en la organización criminal Los Camineros del Poder.

Alcalde de provincia de Ayacucho lideraría banda que direccionó obras de más de S/10 millones en favor de empresas coludidas
Alcalde de provincia de Ayacucho lideraría banda que direccionó obras de más de S/10 millones en favor de empresas coludidas | Foto: composición LR/TvPerú/Andina.

Como parte de un megaoperativo simultáneo en Ayacucho y Lima, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor) y del Ministerio Público allanaron 17 inmuebles, entre ellos la vivienda y las oficinas del alcalde provincial de La Mar, Edwin Bladimir Navarro Torres. Según los efectivos policiales, el burgomaestre lideraría la organización criminal denominada 'Los Camineros del Poder'.

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción señaló que esta red habría operado entre 2024 y 2025 desde el interior de la municipalidad, direccionando contrataciones públicas en favor de un grupo de empresas concertadas por más de S/10 millones.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
La policía allanó también la vivienda del alcalde Edwin Bladimir Navarro Torres. Foto: Andina.

La policía allanó también la vivienda del alcalde Edwin Bladimir Navarro Torres. Foto: Andina.

PUEDES VER: “Policía que esté al margen de la ley será expulsado de inmediato"

lr.pe

Alcalde de La Mar lideraría organización criminal

La Fiscalía señaló al alcalde provincial de La Mar, Edwin Bladimir Navarro Torres como el presunto cabecilla de una red criminal denominada Los Camineros del Poder, la cual habría operado desde el interior de la Municipalidad Provincial de La Mar, en Ayacucho. Según las investigaciones, el burgomaestre y un grupo de funcionarios de confianza habrían direccionado licitaciones públicas entre 2024 y 2025 para beneficiar a un conjunto de más de cinco empresas previamente concertadas, alterando las bases y los valores referenciales de los concursos.

Durante el megaoperativo conjunto entre la Dircocor y la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho, se allanaron 17 inmuebles en total, entre ellos la vivienda del alcalde, oficinas municipales y propiedades vinculadas a los supuestos integrantes de la red. Los agentes incautaron documentación, registros digitales y dispositivos electrónicos que podrían servir como evidencia en el caso. El general PNP Luis Lira Limo, jefe de la Dircocor, indicó para Latina que el operativo se realizó tras meses de seguimiento e intercambio de información entre las autoridades policiales y fiscales.

Las pesquisas revelan que las obras presuntamente direccionadas estuvieron relacionadas con el mantenimiento de caminos rurales y el mejoramiento de instituciones educativas, cuyos montos serían de alrededor de S/13 millones. Entre los funcionarios implicados figuran el presidente del comité de selección Edwin Cárdenas Márquez, el gerente de Infraestructura Demetrio Vargas Pérez, así como otros colaboradores y empresarios locales, entre ellos Marco Antonio Piñas Claris, Eduardo Palomino Vargas, Edgar Lagos Pérez y Mardonia Castillo Paqui, esta última pareja del alcalde.

Aunque no se registraron detenciones, el Ministerio Público mantiene una investigación contra al menos siete personas, incluido Navarro Torres, por los presuntos delitos de colusión agravada y pertenencia a organización criminal. Por el momento, las autoridades continúan con las diligencias para identificar a otros posibles implicados en esta organización criminal.  

Notas relacionadas
Explosión deja cuatro heridos y cinco viviendas afectada en Pacasmayo, La Libertad: investigan causas del incidente

Explosión deja cuatro heridos y cinco viviendas afectada en Pacasmayo, La Libertad: investigan causas del incidente

LEER MÁS
Policía asesinado en Carabayllo iba a ser papá, según declaración de su pareja: "Hace tres días nos enteramos que estaba gestando"

Policía asesinado en Carabayllo iba a ser papá, según declaración de su pareja: "Hace tres días nos enteramos que estaba gestando"

LEER MÁS
“Policía que esté al margen de la ley será expulsado de inmediato"

“Policía que esté al margen de la ley será expulsado de inmediato"

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a chofer de combi y dejan herido a su pasajero en el Callao en pleno estado de emergencia

Asesinan a chofer de combi y dejan herido a su pasajero en el Callao en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Policía asesinado en Carabayllo iba a ser papá, según declaración de su pareja: "Hace tres días nos enteramos que estaba gestando"

Policía asesinado en Carabayllo iba a ser papá, según declaración de su pareja: "Hace tres días nos enteramos que estaba gestando"

LEER MÁS
Feminicidio en el Callao: suboficial de la Marina de Guerra sería autor de asesinato de joven en La Perla

Feminicidio en el Callao: suboficial de la Marina de Guerra sería autor de asesinato de joven en La Perla

LEER MÁS
Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

LEER MÁS
Menor no falleció electrocutada cuando cargaba celular en VES: necropsia arroja que murió asfixiada

Menor no falleció electrocutada cuando cargaba celular en VES: necropsia arroja que murió asfixiada

LEER MÁS
Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Sociedad

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

Joven de 17 años de Ate ingresó en primer puesto a Ingeniería Industrial en la UNMSM con sencillo método de estudio: “Leía repetidamente”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025