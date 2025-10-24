Alcalde de provincia de Ayacucho lideraría banda que direccionó obras de más de S/10 millones en favor de empresas coludidas | Foto: composición LR/TvPerú/Andina.

Como parte de un megaoperativo simultáneo en Ayacucho y Lima, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor) y del Ministerio Público allanaron 17 inmuebles, entre ellos la vivienda y las oficinas del alcalde provincial de La Mar, Edwin Bladimir Navarro Torres. Según los efectivos policiales, el burgomaestre lideraría la organización criminal denominada 'Los Camineros del Poder'.

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción señaló que esta red habría operado entre 2024 y 2025 desde el interior de la municipalidad, direccionando contrataciones públicas en favor de un grupo de empresas concertadas por más de S/10 millones.

La policía allanó también la vivienda del alcalde Edwin Bladimir Navarro Torres. Foto: Andina.

Alcalde de La Mar lideraría organización criminal

La Fiscalía señaló al alcalde provincial de La Mar, Edwin Bladimir Navarro Torres como el presunto cabecilla de una red criminal denominada Los Camineros del Poder, la cual habría operado desde el interior de la Municipalidad Provincial de La Mar, en Ayacucho. Según las investigaciones, el burgomaestre y un grupo de funcionarios de confianza habrían direccionado licitaciones públicas entre 2024 y 2025 para beneficiar a un conjunto de más de cinco empresas previamente concertadas, alterando las bases y los valores referenciales de los concursos.

Durante el megaoperativo conjunto entre la Dircocor y la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho, se allanaron 17 inmuebles en total, entre ellos la vivienda del alcalde, oficinas municipales y propiedades vinculadas a los supuestos integrantes de la red. Los agentes incautaron documentación, registros digitales y dispositivos electrónicos que podrían servir como evidencia en el caso. El general PNP Luis Lira Limo, jefe de la Dircocor, indicó para Latina que el operativo se realizó tras meses de seguimiento e intercambio de información entre las autoridades policiales y fiscales.

Las pesquisas revelan que las obras presuntamente direccionadas estuvieron relacionadas con el mantenimiento de caminos rurales y el mejoramiento de instituciones educativas, cuyos montos serían de alrededor de S/13 millones. Entre los funcionarios implicados figuran el presidente del comité de selección Edwin Cárdenas Márquez, el gerente de Infraestructura Demetrio Vargas Pérez, así como otros colaboradores y empresarios locales, entre ellos Marco Antonio Piñas Claris, Eduardo Palomino Vargas, Edgar Lagos Pérez y Mardonia Castillo Paqui, esta última pareja del alcalde.

Aunque no se registraron detenciones, el Ministerio Público mantiene una investigación contra al menos siete personas, incluido Navarro Torres, por los presuntos delitos de colusión agravada y pertenencia a organización criminal. Por el momento, las autoridades continúan con las diligencias para identificar a otros posibles implicados en esta organización criminal.