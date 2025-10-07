Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo : "Ha copiado hasta las conclusiones"

La abogada penalista Magíster en Gobierno y Políticas Públicas, Consultora externa UNODC, Giovanna Vélez Fernández, denunció que la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría plagiado 30 páginas de su investigación. Esto luego de que el noticiero La Encerrona reveló documentos y autores de los que Benavides supuestamente copió en su tesis "El Principio de oportunidad en investigación preliminar y su aplicación de los delitos de lesiones culposas". Según el reportaje periodístico, el texto de Benavides no cuenta con comillas ni referencias y tiene 86% de similitud con otras publicaciones. Vélez Fernández se enteró de la noticia el último lunes 6 de octubre. La República se pudo comunicar con ella.

¿Cuál fue su reacción al enterarse de que su investigación estaba en un reportaje periodístico que revelaba plagios en la tesis de Patricia Benavides?

Me enteré muy temprano por el reportaje que sacó La Encerrona y, la verdad, sí me sorprendió bastante porque ya había comentarios que ella no quería mostrar su tesis porque había plagiado, pero recién ayer salió a la luz la tesis y resulta que he sido una de las más afectadas. Únicamente le ha cambiado el título y ha sacado mi nombre y todo lo demás está copiado tal cual.

¿Se sabe cuánto plagió de su tesis?

Ella no solamente ha copiado parte del artículo, sino que lo ha copiado completo porque es un artículo de 30 páginas y ella ha copiado las 30 páginas desde la introducción hasta las conclusiones.

¿Y qué sensación le deja que haya plagiado 30 páginas?

Muy decepcionada porque la señora ha llegado a uno de los cargos más altos, ser fiscal de la Nación. Muy sorprendida también. Yo creo que ese tipo de conductas afectan definitivamente la idoneidad de los funcionarios. Además de la integridad y principio del código de ética.

¿Qué delito se estaría constituyendo?

El delito de plagio que está en el artículo 219 del Código Penal. Está sancionado con una pena de 4 a 8 años, pero yo creo que ahí habría consecuencias administrativas. Este tema tendría la Fiscalía que investigarlo de oficio porque han tomado conocimiento de la noticia pública, pero también podría tener consecuencias administrativas entiendo, por parte de la Sunedu que debería de tomar acción. Porque si un grado ha sido obtenido de una manera fraudulenta, debiera de anularse.

Usted menciona que la Fiscalía debe investigarlo. En este caso, ¿sería uno de los fiscales supremos o sería otro fiscal de otra área?

Creo que, por el rango, tendría que ser otro de los fiscales supremos que iniciará la investigación.

Considerando la situación que atraviesa actualmente el Ministerio Público, ¿Cree que habría alguna objetividad en esta investigación?

Bueno, considero que no. El contexto es un poco complicado, debiera de ser. Por eso que la vía penal actualmente… no sé si se logre sancionar, pero sí hay otras vías administrativas como la Sunedu que debiera de evaluar el tema respecto al grado que se obtuvo y ciertamente para ser fiscal de la nación, sí se requiere el grado de doctor. Si ese doctorado no ha sido obtenido de una manera regular con base en una investigación, tendría que obtener esa consecuencia.

Su investigación es del 2006, ¿correcto? Se llama "El Nuevo Código Procesal Penal: la necesidad del cambio en el sistema procesal peruano"

Sí.

Benavides hizo su tesis en 2009, según revelan investigaciones periodísticas. ¿Usted, entonces, cuenta con más experiencia en Derecho que la exfiscal de la Nación?

Claro, efectivamente. Yo tuve el título en el año 2002 con base en una a una tesis también que sustenté con la mención de sobresaliente en la PUCP. A partir de ahí, he realizado diferentes investigaciones, publicaciones y ese trabajo fue un trabajo a partir de ciencia laboral en la Corte Suprema en el tema de reforma procesal penal por eso es que varías de las conclusiones que están ahí o casi bueno, todas son conclusiones inéditas, a partir de haber identificado vacíos y contradicciones en el Código Procesal Penal.

¿De qué trató su trabajo?

Yo actualmente sí tengo ya más de 20 años como abogada. Bueno, el trabajo que realicé si fue un trabajo pionero en su momento porque las contradicciones que yo advertí en el Código no habían sido expuestas por otro investigador. Entonces, por eso es que, probablemente, las ha copiado. Bueno, pero no es solo eso. Todo el trabajo lo ha copiado. Sí hay otros investigadores que han obtenido su grado de maestría o doctorado, pero sí me han citado. En el caso de ella, no lo ha hecho.

Usted dijo en su cuenta de LinkedIn: "Me siento indignada con esta noticia, es fácil plagiar y no esforzarse".

Bueno, en realidad, claro, el plagio afecta a los derechos intelectuales y es equivalente a un robo, porque se está asumiendo como propio algo que responde a otra persona y toda investigación requiere un esfuerzo, horas de investigación, de poder encontrar las fuentes. Yo me cuidé de citarlas correctamente. Aparte, ya cuando se tiene cuando se ha hecho en la lectura, en la revisión de fuentes, luego viene el trabajo de la redacción. Yo los escribo directamente, no se los encargo a otra persona.

¿Cuánto tiempo le tomó hacer su investigación?

Bueno, la investigación parte de una consultoría inicial de investigar y encontrar las los vacíos y contradicciones en el código. Tuve que revisar casi todo el código. Ahí sí tomó varios días. Luego, convertirlo en un trabajo académico. Habrá sido como unos 5 meses aproximadamente.

¿Tomará alguna acción legal contra la exfiscal de la Nación?

Estoy evaluando para ver cuál puede ser la vía más idónea. Sí, me gustaría tener el respaldo del Colegio de Abogados, a través de algún comunicado o de las instituciones también educativas, de la comunidad académica, especialmente a las que he estado vinculadas.