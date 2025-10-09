HOYSuscripcion LR Focus

Cuatro músicos heridos tras balacera en concierto de Agua Marina     
Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

En imágenes difundidas en RPP, se muestra que Jaime Villanueva, exasesor de la Patricia Benavides, pasó la tesis con su usuario en abril del 2023

Según el programa de Turnitin, la tesis de Benavides tuvo un 86% de similitud con otras investigaciones. Foto: Composición/LR

Se van conociendo nuevos detalles de la tesis de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. En imágenes difundidas por RPP, se mostró que su exasesor Jaime Villanueva pasó la investigación de Benavides — luego de ser digitalizada — por el programa de Turnitin en abril del 2023 bajo el nombre de "UAP.doc". Los resultados indicaron que tuvo un 86% de similitud con otros estudios.

De acuerdo con el abogado de Villanueva, Luis Capuñay, el expresentador de TV, Andrés Hurtado, 'Chibolín', habría entregado la tesis directamente a Benavides por medio de la intermediación del fiscal Miguel Vegas Vaccaro. Posteriormente, el material que permaneció custodiado por la Universidad Alas Peruanas (UAP), llegó a manos de la extitular del Ministerio Público. Al ser consultado cómo podría su patrocinado comprobar dicha información, detalló que se puede demostrar por los rastreos de GPS y declaraciones de otros investigados.

PUEDES VER: APRA: Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca inscriben sus planchas para las internas del partido aprista

Tras tener en su poder su propia investigación, Benavides le pide a Villanueva, según contó el letrado, que su tesis fuera analizada por el Turnitin, en medio de las denuncias de plagio que realizaba la congresista Susel Paredes.

"Ante los cuestionamientos de la existencia o no de la tesis doctoral, la primera opción era, ante el descubrimiento del ejemplar de la tesis, exhibirlo públicamente y demostrar de que la tesis sí existía. ¿Y qué pasa? Digitalizan la tesis, la suben a la plataforma de Turnitín. Y lo sabe Jaime Villanueva de primera mano, porque se utiliza su usuario. Él como docente de la UNMSM le asignan un usuario y se sube el formato", narró.

Al ver que la tesis contaba con un alto porcentaje de similitud, cuenta Villanueva, cambió la estrategia de Benavides. "Ya no conviene publicitar una tesis donde hay un alto grado (de similitud)". El letrado señaló que dicha decisión la tomó la exfiscal de la Nación con sus exasesores.

PUEDES VER: Ministro de Salud no descarta renuncia para postularse a nuevo cargo público: "Lo evaluaré con mi familia el fin de semana"

lr.pe
Patricia Benavides habría pedido escribir un libro con apuntes de su tesis, asegura abogado de Jaime Villanueva

En esa misma línea de tiempo, Capuñay comentó que, "para descartar lo que está pasando en la actualidad", Benavides, por consejo de uno de sus asesores, habría solicitado a un fiscal adjunto redactar un libro con los apuntes de su tesis. Ello con la finalidad de, supuestamente, darle verosimilitud a la investigación.

"Acá un dato que hasta ahorita no se conoce: Patricia Benavides, por consejo de Miguel Girao, para convalidar el contenido de la tesis, se le propone que redacte un libro sobre un tema relacionado, ampliando un poco los conceptos contenidos en la tesis. Ella designa a un fiscal adjunto de manera exclusiva para que trabaje dentro del Ministerio Público, de manera exclusiva, en la redacción de este libro", contó.

"Pero con el suceso de los hechos, este libro no se llegó a completar, no se llegó a publicar", aseguró.

