Sociedad

“Policía que esté al margen de la ley será expulsado de inmediato"

Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirma que su gestión impulsará una reforma integral en la PNP con el objetivo de remover a los malos elementos involucrados en actos de corrupción o con nexos con el crimen organizado.

Mininter anunció que malos elemento PNP serán expulsados de la institución.
Mininter anunció que malos elemento PNP serán expulsados de la institución.

Los casos son cada vez más frecuentes y variados. Malos agentes de la Policía Nacional son capturados por sus propios compañeros por distintos delitos. Uno de los casos más sonados, en lo que va de 2025, es el llamado ‘sembrado’ de drogas y de armas.

Ocho de los detenidos eran suboficiales en actividad, que prestaron servicios en el Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Miraflores y que luego fueron trasladados a otras unidades policiales, como la Depincri de Villa El Salvador, el Departamento de Operaciones Especiales y Orden Público de Lima Sur y la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte.

En tanto, el otro detenido fue un coronel de la PNP en situación de retiro, a quien arrestaron en su vivienda de Surco. Todos ellos son acusados de integrar la organización criminal ‘Los incorregibles de San Juan de Miraflores’.

Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, anunció que su gestión impulsará una reforma integral en la Policía Nacional con el objetivo de remover a los malos elementos involucrados en actos de corrupción o con nexos con el crimen organizado.

Informó que el Poder Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso de la República para hacer posible esta reestructuración, cuyo eje central será la modificación del régimen disciplinario policial, a fin de reforzar los mecanismos de control interno y sanción.

“Tenemos que actuar inmediatamente: policía que está al margen de la ley es expulsado de manera inmediata de la Policía Nacional”, manifestó el ministro Tiburcio, exhortando a los parlamentarios a respaldar con prioridad esta propuesta que busca restablecer la integridad y la confianza en la institución policial.

MÁS DE 4 MIL PASES AL RETIRO

Frente a estos casos de corrupción, la PNP reportó un incremento en el número de efectivos dados de baja por medidas disciplinarias, con un promedio de cuatro policías dados de baja por día.

Desde el 2021 y hasta agosto de 2024, han sido pasados al retiro a 4.482 efectivos, de los cuales 4.271 son suboficiales (95%) y solo 211 son oficiales (5%). Es decir, los suboficiales son los que más han sido dados de baja por abandono de servicio, conducción en estado de ebriedad o violaciones al código de disciplina de la PNP.

DOS POLICÍAS CONDENADOS A 9 AÑOS

Pero también hay otros asuntos recurrentes. Hoy, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura (primer despacho) logró que se condene a dos suboficiales de la PNP por exigir el pago de una coima a dos menores de edad, intervenidos cuando conducían una motocicleta.

Se trata de los agentes Jefferson Piscoya y Jesús Montenegro, quienes trabajaban en la comisaría de Huaura y fueron sentenciados a nueve años, 10 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Según la investigación, los policías intervinieron a dos adolescentes de 15 años que circulaban en una motocicleta en Huaura, debido a que no portaban casco de seguridad.

Los agentes obligaron a los menores a bajarse de la moto y, en medio de insultos y amenazas, les quitaron sus pertenencias (teléfonos celulares, billeteras con dinero en efectivo, cargador, llaves y DNI). Además, los esposaron y los subieron al patrullero, donde les exigieron el pago de S/ 300 a cambio de “solucionar el problema” y no internarlos en el calabozo.

Ante la coacción, uno de los menores realizó la transferencia a través de una billetera digital. Posteriormente, los adolescentes quedaron en libertad sin que quede constancia escrita de la intervención realizada. Sin embargo, sus pertenencias no les fueron devueltas por los policías.

El representante del Ministerio Público sustentó en audiencia el acta de recepción de denuncia verbal, la captura de pantalla de transferencia por billetera digital, el acta fiscal realizada en la comisaría de Huaura a fin de recabar el rol de servicios del personal policial, las hojas de ruta del patrullaje, entre otros elementos de convicción.

