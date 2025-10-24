Una violenta explosión se registró alrededor de las 03:30 a. m. en una vivienda de la calle José Olaya del distrito de Pacasmayo, lo cual provocó daños materiales de gran magnitud y dejó cuatro personas heridas, según el Reporte de Emergencia N.º 478-2025 del COER La Libertad.

El inmueble afectado funcionaba como restaurante en el primer piso y vivienda en los niveles superiores. Asimismo, la explosión destruyó parte de la estructura y afectó al menos cinco viviendas cercanas, además de causar rotura de vidrios en toda la cuadra.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Descartan atentado tras explosión en Pacasmayo

De acuerdo con el coronel PNP Carlos Vasquez, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y la Unidad de Criminalística descartaron totalmente que se trate de un atentado o explosión provocada por artefactos explosivos. “No se ha encontrado ningún foco explosivo, fragmentos de material detonante, ni indicios típicos de una explosión con explosivos. La hipótesis más probable es una fuga de gas en un ambiente cerrado con poca ventilación", precisó el oficial.

El reporte del COER La Libertad detalló que tras la emergencia, al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Bomberos y personal del Área de Gestión del Riesgo de Desastres, quienes realizaron labores de rescate, atención a heridos y evaluación de daños estructurales. La situación fue controlada y extinguida durante la madrugada.

Las cuatro personas heridas fueron trasladadas a centros de salud, dos de ellas a hospitales en Trujillo para una evaluación más especializada. Todas se encuentran fuera de peligro. Asimismo, se descartó cualquier vínculo con actos de extorsión o amenazas previas. “No existen denuncias ni evidencias que relacionen a las víctimas con extorsiones. La investigación continúa para determinar responsabilidades y causas exactas”, reiteró la PNP.

Comunicado QUAVII descarta que haya sido fuga de gas

Sobre la situación presentada y ante las especulaciones que se trataría de una fuga de gas natural, La República se comunicó con la empresa Quavii para conocer su posición.

La concesionaria del servicio de gas natural en la zona, mediante comunicado oficial, informó que la vivienda dónde inicio la explosión no cuenta con gas natural desde hace tres meses. Asimismo, expresó su solidaridad con las personas que habrían resultado afectadas y desea su pronta recuperación.

Explicó que el caso no tuvo relación con el gas natural, debido a que no hubo ninguna fuga en el sistema de distribución de Quavii. Esta situación fue verificada por la cuadrilla de emergencias de la empresa que, como parte de su protocolo de seguridad, realizó un recorrido en este jirón y no identificó presencia de gas natural en ninguna instalación ni en sectores aledaños. Tampoco se reportaron afectaciones desde el centro principal de control, que monitorea toda la infraestructura, durante las 24 horas del día.

Agregó que si bien las causas del hecho están en investigación, es importante señalar que el primer piso del predio, donde se produjo la emergencia, tenía suspendido el suministro de gas natural desde el 25 de julio del 2025.

Como acciones preventivas, el equipo técnico de la empresa de gas desmontó y retiró los centros de medición instalados en la fachada del domicilio afectado y colocó un tampón en la conexión a las redes externas. Además, mantuvo comunicación con la Compañía de Bomberos de Pacasmayo y está a disposición de las entidades que requieran información sobre los estándares de seguridad y calidad de su operación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.