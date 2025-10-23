HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Madre increpa a José Jerí tras el asesinato de su hija de 19 años, la bailarina Ariana Cañola: "Mi niña se iba a graduar"

El presidente José Jerí recorrió las calles del Callao durante la segunda noche del estado de emergencia. En medio de reclamos de los vecinos por mayor seguridad, resaltó el llanto de la madre de Ariana Cañola, quien exigió justicia.

Madre increpa a José Jerí tras el asesinato de su hija de 19 años, la bailarina Ariana Cañola
Madre increpa a José Jerí tras el asesinato de su hija de 19 años, la bailarina Ariana Cañola | Foto: composición LR/X

La segunda noche del estado de emergencia, el presidente José Jerí visitó las calles del Callao, en compañía de la congresista Patricia Chirinos, en medio de reclamos de vecinos que exigían seguridad. Horas antes, el Congreso de La República le había otorgado el voto de confianza a su gabinete con 79 votos.

En medio de su recorrido, resaltó el llanto desconsolado de la madre de Ariana Cañola Barriga, la joven bailarina de 19 años que fue asesinada la madrugada del 19 de octubre tras un atentado al grupo La Timbera Orquesta en el Puerto de Lima.

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Habla testigo del asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en el Callao: "Estábamos a un minuto de cantar y nos dispararon"

Madre de Ariana Cañola pide a José Jerí que encuentren a asesinos de su hija

Cuando el presidente José Jerí caminaba por las calles del Callao, en compañía de personal de la Policía Nacional del Perú, se le acercó la madre de Ariana Cañola. La joven de 19 años falleció el último domingo a las 2.30 a.m., cuando desconocidos irrumpieron con disparos en un local del asentamiento humano Francisco Bolognesi, donde la orquesta animaba un quinceañero.

“Me la acaban de matar. Pido Justicia. Quiero que agarren a los culpables, por favor. Ayúdenme. Mi niña estudiaba, mi niña se iba a graduar. No puedo vivir, no vivo”, lamentó.

Además de la joven bailarina, los delincuentes asesinaron al salsero Johan Mora, de 28 años, vocalista de La Timbera Orquesta. En conversación con La República, uno de los integrantes de la agrupación negó que la orquesta estaba siendo extorsionados y que el hecho sucedió cuando esperaban que instalen los equipos de sonido. “Tres sujetos aparecieron y nos dispararon a quemarropa”, precisó.

José Jerí aseguró que estado de emergencia funcionará para reducir la delincuencia en Lima y Callao

En su visita al Puerto de Lima, el jefe de Estado también se encontró con el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, y el gobernador regional, Ciro Castillo. “Estoy plenamente convencido porque estamos planeando medidas distintas a otros estados de emergencia”, respondió el mandatario a Canal N respecto a si el estado de emergencia decretado por 30 días funcionaría, frente a la falta de efectividad de los anteriores operativos llevados a cabo durante el gobierno de Dina Boluarte.

“Tenemos que estar ahí viendo qué corregir para que todo funcione como tiene que funcionar. Este nuevo formato de estado de emergencia es plenamente distinto a otras tonteras que en el pasado han aplicado”, agregó y, tras finalizar su recorrido, se dirigió junto a su comitiva al distrito de Ventanilla.

