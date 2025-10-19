Johan Sebastian Mora Castro (28), vocalista de la agrupación La Timbera Orquesta, y Ariana Alexa Cañola Barriga (19), joven bailarina, fueron asesinados a balazos en un ataque a mano armada en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en la zona de Sarita Colonia, Callao, durante la madrugada del domingo 19 de octubre. De acuerdo con los primeros reportes, la orquesta había sido contratada para animar un quinceañero cuando tres sujetos armados irrumpieron y dispararon a quemarropa.

La República logró comunicarse con uno de los integrantes de La Timbera Orquesta, quien señaló que la agrupación no estaba siendo extorsionada. ”Nosotros somos de la orquesta y fuimos a presentarnos a un quinceañero. Estábamos esperando a que instalen los equipos de sonido; éramos cinco, los cuatro cantantes y la bailarina. Estábamos a un minuto de cantar y fue donde tres sujetos aparecieron y nos dispararon a quemarropa”, precisó.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Agrupación completa de La Timbera Orquesta. En el centro se encuentra el cantante y a la derecha la joven bailarina, ambos asesinados en el Callao. Foto: Difusión

PUEDES VER: Muere el popular salsero peruano Johan Mora y su bailarina tras presunto atentado en el Callao

Habla testigo del asesinato de cantante y bailarina en el Callao

El testigo contó que el jefe y vocalista de La Timbera Orquesta fue una de las primeras víctimas en recibir un impacto. "Se quedó en shock y fue quien llevó el impacto. Él ha estado cara a cara con el que disparó. Johan ha estado más cerca. La bailarina (Alexa) estaba sentada en una moto y me soltó. Cuando volteé ya la vi en el piso”.

Pronunciamiento tras el fallecimiento del vocalista Johan Mora. Foto: Difusión

Pese a los intentos por auxiliar al vocalista y a la bailarina, ambos llegaron sin vida al hospital Daniel Alcides Carrión. ”Cuando los llevé en el carro, ya había tocado el pulso de los dos y no tenían, pero igual los trasladamos al hospital”, señaló.

Por otro lado, descartó que La Timbera Orquesta haya sido extorsionada. ”Nosotros no hemos tenido ni extorsión ni nada, incluso nos han tratado de lo más normal y que aquí no pasa nada”, contó. Asimismo, el integrante pidió justicia y protección para los músicos que salen a trabajar constantemente en eventos sociales.

Despiden a la joven bailarina tras su asesinato. Foto: Difusión

”Pedimos justicia. Nosotros somos personas inocentes que vamos a trabajar. Todos nos dedicamos al mismo rubro de la orquesta. La bailarina tenía su carrera por terminar y el jefe también, tiene cuatro años con la orquesta y nunca ha tenido problemas. Todos somos tranquilos”.

¿Quiénes fueron Johan Mora y Ariana Caloña, vocalista y bailarina asesinados en el Callao?

Johan Mora Castro, conocido entre sus amigos como ‘Chato’, se desempeñaba como la voz principal de La Timbera Orquesta. En sus redes sociales, mostraba con entusiasmo la celebración del tercer aniversario de la agrupación, con la que tuvo la oportunidad de presentarse en el 2024 en el programa ‘Mande quien mande’ de América TV.

En tanto, Ariana Caloña no solo era bailarina de la agrupación, sino que también brillaba en el ámbito de la música afroperuana. Asimismo, estudiaba la carrera de Gestión Administrativa en el Instituto Simón Bolívar, en donde cursaba el sexto ciclo. Su última publicación en Instagram fue una imagen con motivo del tercer aniversario del grupo, y hoy sus seguidores expresan su tristeza por su repentina partida.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.