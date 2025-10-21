Columnista de La República que enfrentó a Chirinos: "Con insultos, chiboleos e inmadurez política, el Perú no va a ningún lado"

La última emisión de "El Valor de la Verdad de Políticos" tuvo como invitados al abogado Diego Pomareda y a las congresistas Martha Moyano y Patricia Chirinos. Con esta última legisladora es que tuvo bastantes enfrentamientos que se hicieron virales en internet y demostraron la paupérrima forma de respuesta de la congresista de la bancada Renovación Popular.

Los polémicos enfrentamientos entre Pomareda y Chirinos hizo que el letrado se pronunciara mediante un video publicado en su red social X. "La gran mayoría de mensajes que he recibido de ustedes se relacionan a como no mandé lejos a la congresista Chirinos. Y les voy a ser sincero, en ese momento se me pasó por la mente", expresó el abogado. Sin embargo, continuó diciendo: "También sé que precisamente eso forma parte del problema y si queremos cambiar las cosas en el Perú, tenemos que comenzar en un primer momento, con nosotros mismos".

En esa línea fue tajante y precisó en un mensaje directo a las críticas de Chirinos: "Con insultos, chiboleos e inmadurez política, el Perú no va a ningún lado". Seguidamente, pidió a los jóvenes enfrentar con valentía a las personas abusivas "que se creen que por un cargo están por encima de los demás", asegurando que muchos están preparados y son capaces de demostrar que es posible hacer política de una forma diferente.

Enfrentamientos entre Patricia Chirinos y Diego Pomareda

Mediante la emisión del programa 'El Valor de la Verdad', del domingo 19 de octubre, la congresista Patricia Chirinos intentó ridiculizar al abogado Diego Pomareda luego de que él criticara a las autoridades locales y al Congreso de la República.

"Ay, sí, muy elevado te veo, papito", dijo Chirinos con tono sarcástico ante los comentarios del abogado. Pomareda, sin entrar al juego y dirigiéndose al conductor, Beto Ortiz, pidió mantener la altura del debate. "Beto, yo decía que hay que elevar el nivel del debate".

Pero lo que marcó la conversación fue la respuesta final del abogado, dirigida directamente a la congresista: "Yo fui a protestar (...) yo estaba quejándome por la inseguridad ciudadana (...) Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”.