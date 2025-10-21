HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Política

Columnista de La República que enfrentó a Chirinos: "Con insultos, chiboleos e inmadurez política, el Perú no va a ningún lado"

Diego Pomareda formó parte de la última emisión de 'El Valor de la Verdad', en donde se enfrentó a la cuestionada Patricia Chirinos, quien lo menospreció solo por ser menor que ella.

Patricia Chirinos menospreció a abogado solo por ser menor que ella. Foto: composición LR
Patricia Chirinos menospreció a abogado solo por ser menor que ella. Foto: composición LR

La última emisión de "El Valor de la Verdad de Políticos" tuvo como invitados al abogado Diego Pomareda y a las congresistas Martha Moyano y Patricia Chirinos. Con esta última legisladora es que tuvo bastantes enfrentamientos que se hicieron virales en internet y demostraron la paupérrima forma de respuesta de la congresista de la bancada Renovación Popular.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los polémicos enfrentamientos entre Pomareda y Chirinos hizo que el letrado se pronunciara mediante un video publicado en su red social X. "La gran mayoría de mensajes que he recibido de ustedes se relacionan a como no mandé lejos a la congresista Chirinos. Y les voy a ser sincero, en ese momento se me pasó por la mente", expresó el abogado. Sin embargo, continuó diciendo: "También sé que precisamente eso forma parte del problema y si queremos cambiar las cosas en el Perú, tenemos que comenzar en un primer momento, con nosotros mismos".

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Luz Ibáñez, la primera peruana en postular a la Corte Internacional de Justicia: "Las mujeres estamos siempre bajo sospecha"

lr.pe

En esa línea fue tajante y precisó en un mensaje directo a las críticas de Chirinos: "Con insultos, chiboleos e inmadurez política, el Perú no va a ningún lado". Seguidamente, pidió a los jóvenes enfrentar con valentía a las personas abusivas "que se creen que por un cargo están por encima de los demás", asegurando que muchos están preparados y son capaces de demostrar que es posible hacer política de una forma diferente.

Enfrentamientos entre Patricia Chirinos y Diego Pomareda

Mediante la emisión del programa 'El Valor de la Verdad', del domingo 19 de octubre, la congresista Patricia Chirinos intentó ridiculizar al abogado Diego Pomareda luego de que él criticara a las autoridades locales y al Congreso de la República.

"Ay, sí, muy elevado te veo, papito", dijo Chirinos con tono sarcástico ante los comentarios del abogado. Pomareda, sin entrar al juego y dirigiéndose al conductor, Beto Ortiz, pidió mantener la altura del debate. "Beto, yo decía que hay que elevar el nivel del debate".

Pero lo que marcó la conversación fue la respuesta final del abogado, dirigida directamente a la congresista: "Yo fui a protestar (...) yo estaba quejándome por la inseguridad ciudadana (...) Ella es el tipo de gente que no hay que elegir”.

Notas relacionadas
Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

LEER MÁS
Es falso este afiche que convocó una marcha en Perú para el 18 de octubre con el lema "Bájate a un tombo"

Es falso este afiche que convocó una marcha en Perú para el 18 de octubre con el lema "Bájate a un tombo"

LEER MÁS
Congreso homenajeó en secreto a Flores Aráoz, Acuña, Olaechea, Urquizo y otros

Congreso homenajeó en secreto a Flores Aráoz, Acuña, Olaechea, Urquizo y otros

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

LEER MÁS
Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

LEER MÁS
Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

LEER MÁS
Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

LEER MÁS
Papá de Trvko responde a Rospigliosi por mancillar nombre de su hijo: "Yo combatí el terrorismo"

Papá de Trvko responde a Rospigliosi por mancillar nombre de su hijo: "Yo combatí el terrorismo"

LEER MÁS
Policía pretende que Dirincri investige muerte de 'Trvko': familia de joven pide que solo lo realice la Fiscalía

Policía pretende que Dirincri investige muerte de 'Trvko': familia de joven pide que solo lo realice la Fiscalía

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025