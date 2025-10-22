HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Implementan estado de emergencia, pero no derogan leyes procrimen | LR NOTICIAS

Política

Gabinete de José Jerí busca voto de confianza del Congreso: ¿Cuántos votos necesita el equipo de Ernesto Álvarez?

El gabinete ministerial encabezado por Ernesto Álvarez expone hoy ante el Congreso su plan de gobierno para solicitar el voto de confianza. La decisión del Parlamento será clave para definir la estabilidad del Ejecutivo liderado por José Jerí.

Gabinete Ministerial necesita 66 votos para obtener el voto de confianza del Congreso. Foto: composición LR
Gabinete Ministerial necesita 66 votos para obtener el voto de confianza del Congreso. Foto: composición LR

El Gabinete Ministerial de José Jerí, liderado por el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez Miranda, acude este miércoles 22 de octubre al pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza, un paso obligatorio para todo equipo ministerial tras asumir funciones. Según el reglamento del Parlamento, se requiere al menos 66 votos a favor de los 130 congresistas para que el Ejecutivo obtenga la aprobación necesaria y continúe en funciones.

Durante su presentación, Álvarez expondrá las líneas centrales del programa gubernamental del presidente José Jerí, centrado en tres ejes: seguridad ciudadana, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El voto de confianza hoy pondrá a prueba la capacidad del nuevo gabinete para articular mayorías dentro del Legislativo. Si el Parlamento niega la confianza, el gabinete deberá renunciar en bloque y el presidente Jerí se verá obligado a conformar un nuevo equipo. Un eventual rechazo abriría nuevamente un escenario de incertidumbre política.

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

¿A qué hora es el voto de confianza al gabinete Jerí?

El voto de confianza al gabinete Jerí está programado para las 4 de la tarde de este miércoles 22 de octubre en el hemiciclo del Congreso de la República. La sesión plenaria fue convocada por la Mesa Directiva para escuchar la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, quien detallará las principales líneas de acción del Ejecutivo.

De acuerdo con la agenda parlamentaria, la presentación del premier se extenderá por aproximadamente una hora, seguida de la intervención de los portavoces de las distintas bancadas. Tras el debate, se llevará a cabo la votación, que definirá si el gabinete Jerí obtiene o no el respaldo del Legislativo.

