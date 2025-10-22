Gustavo Adrianzén dejó de ser representante de Perú ante la ONU: Gobierno de José Jerí cesó sus funciones en New York

Gustavo Adrianzén dejó de ser el representante de Perú ante la ONU, según una resolución suprema firmada por el presidente José Jerí y el canciller Hugo de Zela. Foto: Composición/LR

Gustavo Adrianzén, ex primer ministro del gobierno de Dina Boluarte, dejó de ser el representante permanente del Perú ante a Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así lo estableció la Resolución Suprema N.º 155-2025-RE, que fue publicado en el diario oficial El Peruano este miércoles 22 de octubre.

El cese de las funciones de Adrianzén en New York, Estados Unidos, fue aprobado por el presidente de la República interino, José Jerí, y el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela. El expresidente del Consejo de Ministros (PCM) fue nombrado en ese cargo el pasado 19 de mayo luego de renunciar a su puesto en medio de las críticas a su gestión por la alta ola de criminalidad en el Perú, tras el secuestro a 13 trabajadores mineros en Pataz.

Asimismo, según la norma publicada señala que la fecha del fin de las funciones del ex primer ministro será fijada mediante una Resolución Ministerial. Además, se dispuso cancelar las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes correspondientes a Adrianzén.

"Darle las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones. Aplicar el egreso que irrogue la presente Resolución a las partidas correspondientes del Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores", se lee en el documento.

Por otro lado, el Gobierno también dio por terminadas las funciones del representante del Perú ante la ONU en la sede de Washington D. C., José Luis Sardón de Taboada. De igual manera, se dio por terminadas las funciones de Alfredo Ferrero Diez Canseco como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en los Estados Unidos de América.